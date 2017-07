El Resurrection Fest Estrella Galicia agota todas sus entradas para su fiesta de presentación durante el primer día del festival

El festival gallego Resurrection Fest Estrella Galicia ha superado de nuevo todas las expectativas y ha agotado todas las entradas de su primer día de festival, la fiesta de presentación “Warm Up by Siroko”, la cual se ha llevado a cabo en el recinto del festival como aperitivo para los tres días grandes (6, 7 y 8 de julio)que esperarán a los miles de asistentes que se esperan este año en el festival y que multiplicarán la población de Viveiro una vez más.

Con un tiempo que acompañó, los asistentes han podido disfrutar de bandas tan legendarias como los brasileños Sepultura, liderados por Andreas Kisser y Derrick Green, o los vascos Soziedad Alkoholika, pasando por los grandes éxitos punk de CJ Ramone, un brutal concierto de Here Comes The Kraken o el hardcore de los gallegos We Ride, quienes recibieron visita de los pequeños del festival, los ResuKids. Un atractivo que ha hecho que esta jornada fuese todo un éxito y a así superar en varios miles de personas la asistencia del mismo día respecto al año anterior.

Mañana comenzará el primero de los días grandes del evento con bandas de la talla de Dropkick Murphys, Anthrax, Suicidal Tendencies, Airbourne, Snapcase o Comeback Kid entre muchos otros, superando una vez más las cifras de 2016.

