El Resurrection Fest Estrella Galicia agota sus abonos por segundo año consecutivo

La celebración del primer gran día del festival gallego ha empujado a que finalmente pudiesen colgar el cartel de “sold-out” para los abonos de todo el festival, dejando las últimas entradas de viernes, día de actuación de Rammstein, a la venta en taquilla.

Una segunda jornada reinante por el buen tiempo y calor que propició que el público se volcase a las playas y terrazas de Viveiro una vez más. Grandes y divertidos conciertos como Airbourne, Suicidal Tendencies, Comeback Kid, o Eluveitie dieron paso a las estrellas de la noche: Anthrax y, a la fiesta en persona, Dropkick Murphys, ambos grandes triunfadores de la noche.

La jornada del viernes será la jornada grande de este año, capitaneada por los alemanes Rammstein, quienes realizarán en Viveiro su única fecha de toda la Península para este año. Otras bandas de la talla de Enter Shikari, Terror, Napalm Death, o Annihilator actuarán a lo largo del día, superando en asistencia al día de Iron Maiden en 2016.

After the first big day of the Galician festival, all the full-passes are now sold-out! There will be tickets in the entrance for Friday (day of Rammstein’s performance) or Saturday, but not a full pass.

