El grupo vasco se estrena en tierras catalanas con un trabajo más rockero y bailable tras participar en Ebrofest y Basquefest. Serán dos conciertos promocionales en Lloret de Mar y Barcelona, incluídos en una gira que está recorriendo las principales ciudades del país



El cuarteto bilbaíno de power rock El Capitán Elefante visita por primera vez tierras catalanas para presentar las canciones de su nuevo trabajo “Un Millón de Hombres” (Polar, 2017). El grupo, liderado por los hermanos Marcos, ofrecerá dos conciertos dentro de la extensa gira estatal que iniciaron en febrero y que ya les ha llevado por los festivales Ebrofest de Burgos y Basquefest de Bilbao con éxito de crítica y público. La primera de carácter promocional será este viernes en The Stones Rock Café de Lloret de Mar (22:30h, entrada libre), mientras que la segunda será al día siguiente, 10 de junio, en la sala Freedonia de Barcelona (20:30h, entradas 5/6 euros aquí) donde el grupo estará acompañado por las bandas bacelonesas Fulcanelli y Zelig.

Tras la edición de su primer álbum “Nuevas Coordenadas” (2012) y el EP “Agoraphobia” (2015), El Capitán Elefante vuelven con un sonido más crudo y directo. Una producción dirigida por Pedro J. Monge (Vhäldemar) que confirma la trayectoria ascendente de una banda con una fuerte personalidad. “Un Millón de Hombres” afianza al grupo en el sonido power-pop, a veces más rock que otra cosa, sin demasiados condimentos, dejando al descubierto un mapa de guitarras potente y diverso.

Diez canciones donde prevalecen estribillos pegadizos y ritmos bailables como los singles Un millón de hombres o Xanadú HD, nostálgico homenaje a la ELO, con guiños al rock de la vieja escuela como son El Capitán o Sísifo. Escuchar a El Capitán Elefante es adentrarse en un universo paralelo con historias de vida cotidianas y anónimas, cargadas de química y rabia existencial. El cuarteto domina a la perfección los códigos del power rock y pop en su versión más ácida y se declaran seguidores de grupos como The Clash, Radiohead o Buzzcocks. El Capitán Elefante son: Javier Marcos (voz principal y guitarras), Jaime Marcos (guitarras y coros), Lander Urgoiti (bajo) y Josean Valle (batería y coros).



Gira Un Millón de Hombres 2017

28/01 Bilbao, Cotton Club PREMIERE

04/02 Zaragoza, Robby Robot

24/03 Bilbao, Moma PRESENTACIÓN OFICIAL

25/03 Miranda de Ebro, La Fábrica de Tornillos EBROFEST

01/04 Zorroza, Gaztetxe FESTIVAL HOMENAJE A PITXU

14/04 Bilbao, Azkuna Zentroa BASQUEFEST

28/04 Oviedo, Sir Laurens

29/04 Vigo, La Fábrica de Chocolate

30/04 A Coruña, Mardi Gras

15/05 Santander, Rock Beer The New

09/06 Lloret de Mar, The Stones Rock Café

10/06 Barcelona, Freedonia

15/09 Pamplona, Subsuelo

16/09 Logroño, p.c.

30/09 Madrid, Juglar

27/10 Castellón, L’Espuerna

28/10 Murcia, Revolver

