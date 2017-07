EDGUY – Revela un vídeo en directo para el tema ‘King Of Fools’

25 años de EDGUY – un aniversario de plata que exige celebración! Es por eso que este otoño, Tobias Sammet y sus miembros de la banda presentarán sus mejores éxitos en la gira »The Best Of The Best«. Como preludio a esto, el próximo paquete doble de CD / DVD »Monuments« será lanzado el 14 de julio de 2017. Incluirá material nuevo, sus mejores temas de los últimos 25 años y viejas rarezas que nunca antes habían sido publicadas ! Además, el DVD incluye un espectáculo completo de su gira “Hellfire Club” en 2004, así como la colección completa de sus videoclips. La edición limitada incluirá un amplio libro de mesa de café que contiene material de toda la historia de EDGUY!

Hoy, la banda estrena el primer live-clip para el nuevo álbum! Fue filmado durante la gira “Hellfire Club” en el show de Sao Paolo en 2004.

Track listing:

CD1

01. Ravenblack

02. Wrestle The Devil

03. Open Sesame

04. Landmarks

05. The Mountaineer

06. 9-2-9

07. Defenders Of The Crown

08. Save Me

09. The Piper Never Dies

10. Lavatory Love Machine

11. King Of Fools

12. Superheroes

13. Love Tyger

14. Ministry Of Saints

15. Tears Of A Mandrake

CD2

01. Mysteria

02. Vain Glory Opera

03. Rock Of Cashel

04. Judas At The Opera

05. Holy Water

06. Spooks In The Attic

07. Babylon

08. The Eternal Wayfarer

09. Out Of Control

10. Land Of The Miracle

11. Key To My Fate

12. Space Police

13. Reborn in The Waste

DVD

01. Mysteria

02. Under The Moon

03. Navigator

04. Wake Up The King

05. Land Of The Miracle

06. Lavatory Love Machine

07. Vain Glory Opera

08. Fallen Angels

09. The Piper Never Dies

10. Babylon

11. King Of Fools

12. Chalice Of Agony

13. Tears Of A Mandrake (feat. André Matos)

14. Out Of Control

Video Clips:

15. Love Tyger

16. Robin Hood

17. Two Out Of Seven

18. Ministry Of Saints

19. Superheroes

20. Lavatory Love Machine

21. King Of Fools

22. All The Clowns

El líder Tobias Sammet declara: “Mientras recopilamos todo este material fotográfico juntos, una vez más nos dimos cuenta de lo orgullosos que estamos de lo que hemos creado. Probablemente no haya muchos músicos que tengan la suerte de poder mirar hacia atrás en un 25 Aniversario cuando estamos por llegar a los 40 años. Y sobre todo sin cambios en los últimos 20 años, lo que es aún más increíble si no se trata de Birmingham, Nueva York o de una metrópoli alemana, Una pequeña ciudad llamada Fulda, un lugar donde normalmente sólo sabes sobre las ideas del negocio de la música por rumores.Quiero decir, como niños empezamos a tocar como Edguy muestra incluso antes de que hubiéramos visitado conciertos como fans nosotros mismos! Entonces empezamos a tocar espectáculos fuera Nuestra ciudad de origen, luego fuera de Alemania y de repente nos encontramos de gira en Asia, América y Australia sobre una base regular, porque al parecer había gente que le gustaba nuestra música.Y se convirtieron cada vez más.Para nosotros, esto siempre se sentía bastante normal, el siguiente paso era todo lo que importaba. No pensamos en lo que pasó mientras las cosas estaban sucediendo …

Pero si mira hacia atrás ahora, se dará cuenta de lo afortunados que éramos! Ahora es el momento de celebrar nuestro aniversario con nuestros fans. Celebraremos nuestro cuarto de siglo con el lanzamiento de »Monuments« en directo en algunas ciudades seleccionadas! ¡Realizaremos una lista de mejores sets, un viaje a través de nuestro pasado, con mucho alboroto y a toda velocidad! ¡El primer cuarto de siglo ha terminado y queremos honrar estos años con nuestros fans! ¡A los próximos 25 años! ”

