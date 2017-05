EDGUY – Nuevo lyric video y temas de su nuevo trabajo!

En febrero de 1992, un grupo de niños alemanes salió del medio de la nada y fundó una banda que conquistaría los corazones de toda una nueva generación de fans alrededor del mundo! Hoy, 25 años más tarde, los miembros fundadores Tobias Sammet (AVANTASIA) y los dos guitarristas Jens Ludwig y Dirk Sauer, así como Tobias “Eggi” Exxel (bajo) y Felix Bohnke (batería), que se unió a la banda hace 20 años, pueden Mirar hacia atrás en su exitosa carrera a espectáculos en más de 40 países, incontables tours en Asia, Australia y América, diez álbumes de estudio y las entradas de las 10 mejores cartas de todo el mundo.

Para celebrar una carrera tan excepcional con sus fans, EDGUY volverá a la carretera. Y mientras que el programa en vivo sólo contendrá el mejor material de toda su carrera, el nuevo lanzamiento no será solo un álbum de ‘Greatest Hits’ que se esperaría para acompañar tal gira: El paquete de 2 CD / DVD »Monumentos« ( Lanzamiento: 14 de julio) incluirá material nuevo, sus mejores temas de los últimos 25 años y viejas rarezas que nunca antes habían sido publicadas. Además, el DVD incluye un espectáculo completo de su gira “Hellfire Club” en 2004, así como la colección completa de sus videoclips. La edición limitada incluirá un extenso libro de mesa de café que contiene material de toda la historia de EDGUY!

Track listing:

CD1

01. Ravenblack

02. Wrestle The Devil

03. Open Sesame

04. Landmarks

05. The Mountaineer

06. 9-2-9

07. Defenders Of The Crown

08. Save Me

09. The Piper Never Dies

10. Lavatory Love Machine

11. King Of Fools

12. Superheroes

13. Love Tyger

14. Ministry Of Saints

15. Tears Of A Mandrake

CD2

01. Mysteria

02. Vain Glory Opera

03. Rock Of Cashel

04. Judas At The Opera

05. Holy Water

06. Spooks In The Attic

07. Babylon

08. The Eternal Wayfarer

09. Out Of Control

10. Land Of The Miracle

11. Key To My Fate

12. Space Police

13. Reborn in The Waste

DVD

01. Mysteria

02. Under The Moon

03. Navigator

04. Wake Up The King

05. Land Of The Miracle

06. Lavatory Love Machine

07. Vain Glory Opera

08. Fallen Angels

09. The Piper Never Dies

10. Babylon

11. King Of Fools

12. Chalice Of Agony

13. Tears Of A Mandrake (feat. André Matos)

14. Out Of Control

Video Clips:

15. Love Tyger

16. Robin Hood

17. Two Out Of Seven

18. Ministry Of Saints

19. Superheroes

20. Lavatory Love Machine

21. King Of Fools

22. All The Clowns

In addition, »Monuments« is now available for pre-order.

You can purchase it in the following formats:

2CD+DVD Digibook

4CD+DVD Earbook (limited edition)

4LP (black) in BOX

NB Mailorder EXCLUSIVE:

4LP (NB anniversary green) in BOX

Earbook + Canvas

