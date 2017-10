DR. LIVING DEAD! estrenan la canción “Terror Vision” ¡el nuevo álbum sale a la venta en dos semanas!

“… a thoroughly convincing album!”

LEGACY (Alemania) 12/15 puntos LEGACY (Alemania) 12/15 puntos

¡Y aquí están de nuevo los doctores del metal! Estos suecos destripadores han estrenado un nuevo vídeo para el tema “Terror Vision”, sacado de su próximo álbum de estudio ‘Cosmic Conqueror’, el cual saldrá a la venta el 27 de octubre a través de Century Media Records.

Para apoyar este nuevo álbum, la banda ya tiene preparado su asalto a los escenarios europeos para principios de 2018. ¡¡No te los pierdas!!

INFILTRATING EUROPE 2018

DR. LIVING DEAD!

+ teloneros

25.01.2018 (DE) BERLIN / Musik und Frieden (black room)

26.01.2018 (DE) HAMBURG / Hafenklang

27.01.2018 (DK) ESBJERG / Konfus

28.01.2018 (DE) HANNOVER / Mephisto

29.01.2018 (DE) WIESBADEN / Schlachthof

31.01.2018 (NL) EINDHOVEN / Dynamo

01.02.2018 (GB) LONDON / The Underworld

02.02.2018 (BE) ROESELARE / De Verlichte Geest

03.02.2018 (DE) LINGEN / Alte Schlachthof

04.02.2018 (NL) ROTTERDAM / Baroeg

05.02.2018 (CH) ZURICH / Werk 21

06.02.2018 (DE) MUNICH / Backstage

07.02.2018 (AT) VIENNA / Viper Room

08.02.2018 (CS) PRAGUE / Underdogs

09.02.2018 (DE) ERFURT / From Hell

10.02.2018 (DE) LÜNEN / Lükaz

11.02.2018 (DE) STUTTGART / Kellerclub

Para más actualizaciones de la banda y para ver su diario de estudio asegúrate de visitar: www. deathfuckingthrash.com

DR. LIVING DEAD! Formación

Dr. Mania – cantante

Dr. Rad – bajo

Dr. Toxic – guitarrista

Dr. Slam – batería

DR. LIVING DEAD! online

https://www.facebook.com/drliv ingdeadofficial

http://www.deathfuckingthrash. se/

https://twitter.com/TEAMxDEADx

Comentarios

Comentarios