Download Madrid cierra su primera edición con una asistencia de más de 100.000 personas

Tras 14 años en UK y 2 en Francia, Download Festival ha aterrizado en Madrid con una exitosa primera edición que ha reunido en la Caja Mágica a más de 100.000 personas venidas de numerosos puntos de España y de fuera del país a lo largo de 3 días en los que han destacado nombres de la talla de LINKIN PARK, SYSTEM OF A DOWN, PROPHETS OF RAGE, MASTODON, GOJIRA, FIVE FINGERS DEATH PUNCH, THE CULT y una amplia selección de artistas nacionales como HAMLET, JARDÍN DE LA CROIX, LIZZIES o PORCO BRAVO.

63 bandas repartidas entre los 4 escenarios de un recinto dotado de más de 35.000 m2 de césped artificial, una amplia zona de restauración, stands de merchandising, mercado de complementos… La Caja Mágica se ha convertido así el 22, 23 y 24 de junio en el lugar de encuentro para un público que pedía a gritos un evento de rock y metal de esta envergadura en la capital.

El jueves 22 el festival abría sus puertas por primera vez siendo INMUNE la banda que inauguróDOWNLOAD MADRID. Ese día fue marcado también por las actuaciones de FIVE FINGERS DEATH PUNCH, GOJIRA, A DAY TO REMEMBER y el regreso de LINKIN PARK a nuestro país tras muchos años sin pisar España y que vinieron a presentarnos su último disco ‘One More Light’.

El foco del viernes 23 estaba en el esperadísimo concierto de SYSTEM OF A DOWN, banda que llevaba 12 años sin visitar nuestro país y que hizo vibrar a más 36.000 asistentes entregados ante himnos como ‘Chop Suey’, ‘Aerials’ o ‘Toxicity’. MASTODON, THE CULT, OPETH o HAMLET también destacaron en la segunda jornada del festival.

DOWNLOAD MADRID se ha despedido hoy sábado tras una última jornada en la que el público ha disfrutado de la primera actuación de PROPHETS OF RAGE en España. Integrada por miembros de Public Enemy, Cypress Hill y Rage Against The Machine la banda hizo botar al público al ritmo de ‘The Party’s Over’ o los himnos generacionales ‘Fight The Power’ o ‘Killing In The Name’. Otros de los platos fuertes del día fueron IN FLAMES o SUICIDAL TENDENCIES y a esta hora aún quedan grandes momentos como los que se esperan con NOFX.

En definitiva, en su primera edición, DOWNLOAD FESTIVAL MADRID se consolida como uno de los festivales de rock y metal de referencia en nuestro país.

Queremos agradecer a todo el público que ha venido desde distintos puntos de España y otros países por su entusiasmo para crear una sólida comunidad DOWNLOAD.



DOWNLOAD FESTIVAL MADRID ya está trabajando en su edición 2018.

