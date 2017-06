¡DOWNLOAD FESTIVAL MADRID ya esta aquí!

Por fin llega el mítico festival Download a Madrid. Los días 22, 23 y 24 de junio se celebrará en la Caja Mágica la primera edición del evento de rock referencia en UK, con 15 años de trayectoria, dos ediciones en Francia y su debut en España.

Con una propuesta artística de rock y metal que suma un total de 63 bandas de 13 nacionalidades diferentes, DOWNLOAD FESTIVAL MADRID se estrena con nombres de la talla de SYSTEM OF A DOWN, LINKIN PARK, PROPHETS OF RAGE, THE CULT, MASTODON, GOJIRA o HAMLET.

El recinto del festival, ubicado en la Caja Mágica, cuenta con un espacio de más de60.000 m2 de superficie y 4 escenarios repartidos en amplias zonas de césped artificial que contarán con diferentes espacios de restauración, servicios y stands de merchandising, para satisfacer las necesidades del público asistente. La Caja Mágica está situada a 500 metros de la parada de metro San Fermín-Orcasur, a pocas paradas del centro, y también cuenta con líneas de autobuses, cercanías y FANZONE, el transporte oficial del festival (siempre que se haya solicitado plaza con anterioridad), facilitando así la llegada a todos los asistentes.

La celebración de este evento supone un importante impacto económico y social a la ciudad de Madrid, atrayendo a un alto porcentaje de asistentes de fuera de la capital y del país situando Madrid en el mapa internacional del rock. Asimismo, creará más de 1.000 puestos de trabajo ente los diferentes sectores que alberga el festival (técnica, restauración, seguridad, hospitality…). Una de las máximas prioridades del festival será la seguridad durante el evento. Esta se reforzará tanto en accesos, como en el perímetro y en el interior del recinto.

Las entradas para el festival se pueden adquirir aún en www.downloadfestival.es, www.livenation.es, www.ticketmaster.es (+red ticketmaster) o en taquillas a partir del jueves hasta el sábado en horario de 11h00 a 00h00.

Puedes descargarte las biografías, fotos oficiales y logos de las bandas pinchando en este enlace: https://goo.gl/u44MDU

Download Festival Madrid en cifras:

60.000 m2 superficie total

35.000 m2 de césped artificial

26 puestos de restauración con comidas de todo tipo

4 escenarios

63 bandas – 20 nacionales/emergentes

450 WC

450.000W de luces en el escenario 1

250.000W de luces en el escenario 2

200m2 de pantallas LED

300 personas trabajando en escenarios

328 cuadros eléctricos

50.000 metros de cables con 520 aparatos de iluminación

Comentarios

