Dos semanas para la gira de THE DARKNESS en noviembre por España. Hay parones que se llevan por delante a muchos grupos, pero también hay parones, necesarios, que derivan en el resurgir del artista, como si del ave Fénix se tratara y viendo los resultados, no hay duda que THE DARKNESS es uno de ellos.

Tras un parón de 6 años, el grupo volvió al candelero musical con un sobresaliente trabajo de estudio, titulado “Last Of Our Kind”, un discazo de auténtico hard-rock con toques glam influenciado claramente por los años ´70s y artistas como David Bowie, AC/DC, Queen o Led Zeppelin.

Este disco, el cuarto en la cerrara del grupo, supuso el retorno por la puerta grande de uno de los mejores grupos de hard-rock de nuevo milenio, arrasando en posiciones de ventas de los principales mercados musicales (nº1 en el Reino Unido y el nº 2 en USA).Después de girar sin parar en 2016, Justin y Dan Hawkins, Rufus “Tiger” Taylor (hijo del batería de QUEEN Roger Taylor) y Frankie Poullain vuelven al estudio para trabajar en su quinto disco, aún sin título y que verá la luz el próximo Septiembre 2017, acompañando la presentación del mismo por un gira europea que incluirá 3 fechas en nuestro país.

03 Nov 2017. Barcelona. Razzmatazz 2. 20:00h

04 Nov 2017. Madrid. But. 20:00 h.

05 Nov 2017. Bilbao. Kafe Antzokia. 20:00 h.

Precio: 25€ + gtos / 30€

