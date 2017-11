Para celebrar los 50 años de Pink Floyd y una carrera música que de alguna manera cambió el mundo, Kyle Shute, el el guitarrista de a banda The Sword, ha producido una versión de heavy metal de su álbum seminal, The Dark Side of the Moon. En esta ocasión bajo el juego de palabras Doom Side of the Moon. El grupo que presenta Shutt está compuesto por una serie de músicos célebres, incluyendo a sus compañeros de banda de The Sword, el bajista Bryan Richie y el batería Santiago Vela III a los que se juntan el vocalista Alex Marrero (Brownout / Brown Sabbath), el saxofonista Jason Frey (Black Joe Lewis / Hard Proof) y el tecladista Joe Cornetti (Croy & The Boys). Para celebrar los 50 años dey una carrera música que de alguna manera cambió el mundo,, el el guitarrista de a banda, ha producido una versión de heavy metal de su álbum seminal,. En esta ocasión bajo el juego de palabrasEl grupo que presenta Shutt está compuesto por una serie de músicos célebres, incluyendo a sus compañeros de banda de The Sword, el bajistay el bateríaa los que se juntan el vocalista, el saxofonista Jy el tecladista

“La idea me vino después de escuchar el álbum original y de sentir la necesidad de querer escuchar una versión pesada de” Time”, dice Shutt. “Pensé, ¿Por qué no hacerlo de todo el disco?. Después de sentarme y elaborar algunos conceptos sueltos, el arreglo para “Money” se materializó y me di cuenta de que podía hacerlo si montaba la banda correcta. Me sentía un poco extraño metiéndome con el legado de alguien, pero lo creo que el fin es lo que me acabó de animar, ya que la idea es celebrar el trabajo de una de las bandas más grandes del rock a modo de fiesta en la que todo el mundo está invitado”.

