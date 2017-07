DOBLE ESFERA ON THE ROAD AGAIN!

Doble Esfera continua con la presentación de su flamante EP “Rock Duro del S. XXI”. Después de haber recorrido varios puntos de España durante el invierno y de haber obtenido críticas magníficas de su nuevo trabajo, el grupo ha vuelto a engrasar la maquinaria para el periodo estival. El rock duro metalizado y moderno de Doble Esfera va a inundar de energía y potencia la Península, con su mensaje crítico a nivel social, honrando las raíces clásicas del rock y el heavy metal y mirando hacia adelante con espíritu de vanguardia. La declaración de principios que supone el nuevo trabajo de Doble Esfera sigue vigente, llena de

FUERZA, HONOR, AMOR y PASIÓN.

Próximas fechas de la banda:

28/07/17 – Cartagena Rock Night: Doble Esfera + Skullmania + Death ex Machine

Sala Coyote. Puerto de Cartagena.

26/08/17 – Alicante Summer Rock: Doble Esfera + Mysterika + artista invitado.

Sala Marearock. Alicante.

30/09/17 – Murcia – Sala REM

07/10/17 – Valladolid – Backstage Rock Bar.

QUE RUEDE LA ESFERA!!!!!!!!!

Comentarios

Comentarios