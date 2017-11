DESERTFEST BERLIN confirma a GRAVEYARD, ELDER, CHURCH OF MISERY y muchos más para 2018!

¡Hoy se ha revelado un tercer anuncio de DESERTFEST BERLIN 2018! ¡Seis nuevas bandas se han agregado a la alineación del próximo año, incluyendo a GRAVEYARD como segunda cabeza de cartel! El equipo de Desertfest Berlin quería a los suecos durante muchos años, ¡y finalmente está sucediendo! En la parte superior, ELDER, CHURCH OF MISERY y muchos más actos emocionantes se han agregado a la edición del festival 2018, que tendrá lugar del 4 al 6 de mayo de 2018 en la Arena en el corazón de Berlín:

GRAVEYARD (SWE)

“Lights Out, ya no tienes que elegir entre Innocence & Decadence: los psicodélicos predicadores de Gotemburgo del heavy metal clásico traerán el Hisingen Blues y mucho más magia musical de hongos al Desertfest Berlin en 2018” – METAL HAMMER

ÉLDER (EE. UU.)

“Al trazar un camino progresivo sin paralelo a través de reinos de sonido propios, Elder se han convertido en una de las bandas pesadas más esenciales del mundo. El trabajo que están haciendo en este momento es crucial y, si tenemos suerte, influirá. otros en los próximos años “. – EL OBELISCO

CHURCH OF MISERY (JP)

“Boogie psicodélico verde frondoso brutal directo de Tokio. ¡No te pierdas de ver esta máquina de matar en serie en Desertfest!” – REVISTA SPARK ROCK

THE BLACK WIZARDS (POR)

“Todavía en la era en la que la mayoría son simples aprendices de magia, estos cuatro magos portugueses pueden lanzar hechizos de fuzz, groove y rocker en todas sus canciones. También tienen un truco para amplificar los hechizos: los humos ácidos, el blues , ritmos funky y vibraciones ocultas que fluyen de su nuevo disco “What The Fuzz!” tocan aún más fuerte cuando la banda se sube al escenario. Claramente hay una magia antigua (de los 70, ¡más probable!) en el trabajo, así que déjate llevar y sacuda esos psicodramáticos “. – ¡RUIDOSO! REVISTA

MAIDAVALE (SWE)

“Lo que es interesante de MaidaVale es que, aunque tanto su influencia como su estilo están claramente enraizados en los años 70, el carácter de la banda existe fuera de ese atesorado timewarp. La música es apasionada pero juguetona y no se desliza en las aguas fangosas de la nostalgia exagerada. “- IRON FIST MAGAZINE

VONAVIBE (GR)

“El poderoso cuarteto de Atenas irrumpió en el concurso de” road to mereer “reuniendo 4500 votos en una encuesta de Facebook que los calificó para la etapa final del concurso en Street Mode Festival, donde su dinámica presentación y riffs emblemáticos convencieron a los severos jueces de que por derecho merece una ranura en Desertfest Berlin 2018 “- FESTIVAL DE MODO CALLE

Pero no se equivoquen: ni siquiera se anuncia la mitad de toda la línea y pronto se anunciarán más grandes bandas. DESERTFEST BERLIN 2018 será excepcional, ¡así que mejor asegúrate de unirte a la capital del todopoderoso Riff! Las entradas anticipadas ya están agotadas, los boletos regulares de fin de semana para el 7º DESERTFEST BERLIN se pueden comprar aquí: : https://www.desertfest-tickets.de/produkte

——————————————————————————————————————————–

DESERTFEST BERLIN @ Arena // 4th, 5th & 6th May 2018 – 2 STAGES in 1 MAIN HALL – No overlapping sets!

MONSTER MAGNET – GRAVEYARD – EYEHATEGOD – CHURCH OF MISERY – ELDER – PLANET OF ZEUS –

NEBULA – DOPELORD – YURI GAGARIN – DEATH ALLEY – JEX THOTH – THE BLACK WIZARDS – MAIDAVALE

THE NECROMANCERS – VONAVIBE – AND MANY MORE TO BE ANNOUNCED!

——————————————————————————————————————————–

For More Info Visit:

www.desertfest.de

www.facebook.com/desertfestberlin

www.facebook.com/events/128298847822160

Comentarios

Comentarios