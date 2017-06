DAYS OF PHOENIX de Uruguay nos presenta su nuevo vídeo

Days of the Phoenix es formada en Montevideo a fines del 2012 por Fabián Machado e Inti Berro quienes venían de compartir anteriores proyectos. Al poco tiempo de comenzar a idear lo que sería esta nueva banda se unen a la misma Martín Núñez en la voz y Yamil Sahid en la guitarra. Así la banda va tomando identidad incursionando en sonidos que van desde el metal hasta el hardcore. Luego de unos meses dedicados a la composición la banda toca por primera vez en Setiembre del 2013 en Montevideo y en Noviembre en Maldonado. En los primeros meses del 2014 se comienza a grabar lo que sería el álbum debut. Luego de la grabación empieza la búsqueda de un nuevo baterista y a mediados del 2014 se une al proyecto Sebastián Rebollo.

Esta nueva formación se presentó por primera vez en Diciembre del 2014. El 2015 es un año que depara muchas cosas para Days of the Phoenix, en Febrero la banda se presenta en el marco del festival Metal por las Alianzas y en Mayo en el Wacken Metal Battle. El momento más importante para la banda hasta el momento se dio con la salida a luz del primer álbum “Our Fire”, en un emotivo show que se brindó en Abril en Montevideo. En el 2015 también se destaca la participación en el Metal Battle – Wacken Open Air – Edición Uruguay, con gran margen de aceptación en el público, la presentación del disco de Apneuma y visita de la banda argentina Melian. En octubre de 2016 la banda lanza “Nuestros Pasos”, el nuevo Single y primer corte de difusión del próximo disco de Days Of The Phoenix a estrenarse en 2017.

Mezclado y masterizado en Iron Foot Audio por Chris Davis (Texas in July, The Ghost Inside-) sin dejar de lado esa propuesta directa que busca sacudir a su público, refleja una etapa evolutiva en la banda en todo sentido. Cambios en los métodos de composición, cambios en la técnica de los instrumentos y el cambio de idioma a español. Riffs más complejos, cambios de ritmo, incorporación de distintos ambientes dentro del tema son algunas de las características que el nuevo Days Of The Phoenix presenta.

Con este nuevo tema la banda busca llegar con su mensaje a un público más amplio dentro del territorio uruguayo y expandir sus fronteras a toda américa latina.

El 7 de Junio estrena el videoclip oficial de Nuestros Pasos, teniendo una gran repercusión en el medio local producido en su totalidad

El video fue realizado de manera independiente por la banda con el apoyo del Fondo Nacional de Música, con la dirección, edición y postoproducción de Martín Núñez, y la producción a cargo de Inti Berro. Nuestros Pasos fue mezclado y masterizado en Iron Foot Audio por Chris Davis, guitarrista en Texas in July y The Ghost Inside. Days of the Phoenix fue formada en Montevideo, Uruguay a fines del 2012.

Sus integrantes son:

Martín Núñez – Voz

Fabián Machado -Guitarra

Yamil Sahid – Guitarra

Inti Berro – Bajo

Sebastián Rebollo – Batería

