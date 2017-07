CRADLE OF FILTH – Nos presenta su nuevo vídeo ‘Heartbreak And Seance’

»Cryptoriana – The Seductiveness Of Decay«fue grabado en Grindstone Studios, Suffolk, Reino Unido por el muy honorable Scott Atkins. Quien ha sido el productor residente de CRADLE OF FILTH por varios álbumes. Dani se sentó durante la mezcla, sirviendo tazas llenas de té, haciendo el sofá de estudio suyo y prestando sus oídos cuando era necesario.