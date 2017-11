Confirmados OZZY OSBOURNE y KISS en ROCK FEST Barcelona

La quinta edición de Rock Fest Barcelona, que se celebrará del 5 al 7 de Julio de 2018 en el Parc de Can Zam de Santa Coloma de Gramenet, contará con dos históricos cabezas de cartel KISS y OZZY OSBOURNE, que se suman a las bandas ya anunciadas JUDAS PRIEST, HELLOWEEN, ICED EARTH, TANKARD, DIMMU BORGIR, ROSS THE BOSS y TYGERS OF PAN TANG.

OZZY OSBOURNE – JUEVES 5 DE JULIO

El rey de las tinieblas no necesita presentaciones de ningún tipo. OZZY OSBOURNE es una leyenda viva del rock, uno de las estrellas más populares del género y uno de los personajes más entrañables. Vocalista de Black Sabbath que recientemente finalizaron su gira de despedida, OZZY empieza ahora la suya. Un tour que les servirá para decir el adiós definitivo a las grandes giras mundiales tras una carrera en solitario llena de éxitos en las últimas cuatro décadas.

Ahora, de cara a esta gran gira de despedida mundial, Zakk Wylde vuelve al grupo para seguir acompañando a OSBOURNE y dando distorsión guitarrera a todos sus grandes clásicos. Una oportunidad única para ver a OZZY en Barcelona por primera vez desde que actuase en el ya lejano año 1992.

KISS – PRIMER “HEADLINER” DEL SÁBADO 7 DE JULIO

Allright Santa Coloma ! … YOU WANTED THE BEST , YOU GOT THE BEST. THE HOTEST BAND IN THE WORLD : KISS

Ver a KISS en el Parc de Can Zam será un sueño hecho realidad para muchos de nosotros… Para celebrar el quinto aniversario de Rock Fest Barcelona , la Kiss Army vivirá una noche repleta de algunos de los mayores clásicos de la historia del rock, interpretados por KISS, un grupo que se resiste al paso del tiempo.

Es una oportunidad única para que todos los fans disfruten del clásico show de KISS, donde no faltará la atronadora pirotecnia, las plataformas hidráulicas, baterías levitando y las tormentas de confeti inundando Can Zam. Gene Simmons, Paul Stanley, Eric Singer y Tommy Thayer prometen hacer un concierto para el recuerdo en Rock Fest Barcelona el sábado 7 de julio de 2018.

NUEVO PRECIO DE LOS ABONOS Y MÁS CONFIRMACIONES

Los abonos de tres días para Rock Fest Barcelona mantendrán su precio actual de 150€ + gastos de distribución hasta el día 22 de noviembre a las 10:00h (hora peninsular) cuando aumentarán de precio. Ese mismo día anunciaremos una nueva tanda de bandas muy especiales y para todos los gustos…

Así mismo, para seguir con la celebración del quinto aniversario de Rock Fest Barcelona, el próximo Viernes 1 de Diciembre confirmaremos el último cabeza de cartel de esta edición.

Os recordamos que los abonos para asistir los tres días del festival están a la venta a través de la web de RocknRock y de la red de Ticketmaster (Fnac, Halcón Viajes, Carrefour…). Además, una edición de entradas de coleccionista a todo color se puede conseguir en la web de Rock’N’Rock.

