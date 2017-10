Comunicado oficial de cancelación – Perpetual Night + PugNatoR y Ghost Trip

Está decisión se ha tomado por el cansancio, la poca responsabilidad por parte de la sala, las idas y venidas de emails que no tienen sentido y lo más importante, dar fechas cuando la sala no tiene toda su situación en regla, es decir, se supone que tienen licencia o al menos eso dicen, pero les falta un documento para poder realizar conciertos, por lo que siento decirlo así de claro, NO HAY LICENCIA.

El motivo, es simple, la sala a día de hoy, continua sin disponer del supuesto documento que le permitiría realizar conciertos, sin embargo, desde hace meses OBSCURA MANAGEMNT disponía la confirmación de la fecha por parte de la sala, avisándoles en MUCHÍSIMAS OCASIONES si habrían problemas, y la respuesta, la misma, VUESTRA FECHA NO SE VE AFECTADA, está llegando el día, y vaya por donde, donde dije diego dije digo… La sala con su enorme irresponsabilidad con las reservas además de mantenerlas sin dar demasiados datos de como estaba la situación, sin embargo, tras volver a escribirles en los últimos días, no nos queda nada más que cancelarlo porque no es posible estar con la incertidumbre que propone la sala, ESPERAR, SIMPLEMENTE ESPERAR.. lo cual nos supone una irresponsabilidad enorme, culpando a los demás, sin darse por enterados, que ellos son los únicos culpables, y no el ayuntamiento como dicen. Estamos muy decepcionado con la Sala Reaper BCN porque no ha tenido siquiera la decencia de avisar con tiempo, salvo que les pregunten y las respuestas sean cuanto menos absurdas, y digo absurdas por una sencilla razón NO PUEDEN DAR UNA FECHA, CONFIRMARLA Y LUEGO NO HACERSE CARGO DE LOS ENORMES GASTOS QUE NOS SUPONE UNA CANCELACIÓN.