Cartel completo del LIVE FOR MADNESS METAL FEST en su séptima edición. El sábado 23 de Septiembre tendrá lugar el Live for Madness Metal Fest de Ourense, donde se está preparando una gran fiesta metalera con 6 de las mejores bandas de todo el panorama nacional como son Crisix, MorphiuM, [In Mute], Somas Cure, Scent of Death y Tálesien.

CRISIX

Estamos ante un grupo que casi no necesita presentación pues desde que apenas eran unos chavales y se alzaran con el primer puesto de la W:O:A Metal Battle mundial, no han parado de crecer a pasos agigantados hasta convertirse en una de las bandas más grandes y con mayor proyección internacional del país.

Su último trabajo “From Blue to Black”, editado por Listenable Records, ha recibido excelentes críticas de toda la prensa mundial. En Ourense lo presentarán después de haber hecho lo propio en los mejores festivales de Europa.

MORPHIUM

Una de las bandas estatales más internacionales de la actualidad, tras actuar en macrofestivales como el Hell & Heaven Metal Fest de México y realizar giras por Asia, América y Europa.

Tras los elogios recibidos por la prensa especializada en los anteriores trabajos, su último LP “The Blackout” es un salto cualitativo enorme en la carrera de MorphiuM, que algunos medios especializados ya lo han catalogado como uno de los mejores lanzamientos de 2016, y en el Live for Madness se dará buena cuenta de ello.

[IN MUTE]

Con el ”One in a Million Tour” viajaron por toda España y Europa actuando en festivales tan prestigiosos como Resurrection Fest, Leyendas del Rock o el Viña Rock, siendo el punto culminante su victoria en la W:O:A Metal Battle mundial.

Su ascenso en la escena nacional ha sido meteórico convirtiéndose rápidamente en todo un referente dentro de su estilo.

En Ourense presentarán su nuevo trabajo discográfico “Gea” que supone una evolución en su sonido hacia parajes más técnicos y contundentes, donde plasman la madurez y experiencia adquirida en la carretera todos estos años y que ya está siendo aclamado por numerosos medios especializados.

SOMAS CURE

La actividad discográfica de este joven grupo está siendo realmente frenética desde la publicación de su primer EP en el 2011, subiendo un escalón en cada nuevo trabajo hasta llegar a su espectacular “Éter” editado por Rock Estatal Records.

Un disco que supone un gran salto de calidad frente a su ya increíble predecesor “Mitos” y que ha recibido elogios por parte de la prensa musical.

Elegidos por “El vuelo del Fenix” de Radio 3 como grupo revelación del 2016 y confirmados en el Download Festival, acuden al Live for Madness a demostrar porqué están llegando tan alto.

SCENT OF DEATH

Sin duda estamos ante una de las bandas más legendarias de la escena extrema estatal.

Su última obra “Of Martyrs’s agony and Hate” recibió excelentes críticas de prensa de todas las esquinas del planeta.

En el Live for Madness se tendrá el honor de que presentarán en exclusiva algún adelanto de lo que será su nuevo y esperadísimo LP.

TÁLESIEN

Esta veterana formación gallega, con una amplia trayectoria y más de 200 conciertos a sus espaldas, ha llegado a compartir escenario con bandas tan míticas como DIO, Anthrax, Riot y Cradle of Filth entre muchas otras.

Su cuarto y último trabajo discográfico “Tálesien” es sin lugar a dudas el más completo, maduro y redondo de su historia y, en Ourense, se podrá comprobar de primera mano.

Cartel completo del LIVE FOR MADNESS METAL FEST en su séptima edición

El festival tendrá lugar en Campo da Feira s/n. Ourense, Galicia 32005. Spain, el día 23/09/2017

Próximamente saldrán a la venta las entradas anticipadas online sin recargo, que además se podrán adquirir a precio super reducido por quienes se suscriban a la comunidad “Madness” en la web oficial www.liveformadness.com.

