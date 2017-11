Cardiant edita un nuevo vídeo musical sobre su cuarto álbum Mirrors

El sexteto melódico de metal finlandés Cardiant lanzará su cuarto álbum de larga duración ‘Mirrors’ el 24 de noviembre de 2017. Las grabaciones comenzaron en mayo de 2015 y el primer single ‘Absolute Power’ se presentó al público en septiembre de 2015. Ahora después de dos años es el momento de lanzar el segundo single con un video musical ‘Life Has Just Begun’.

El concept album Mirrors es la continuación natural de su álbum aclamado por la crítica ‘Verge’, que alcanzó su punto máximo en el puesto 11 en las listas oficiales de álbumes finlandeses. El álbum presenta varios cantantes invitados, Pasi Rantanen (Thunderstone, King Company), Nitte Valo (Burning Point, Seraphiel) y Janne Saksa, que interpretaron la voz de la sesión del álbum debut de Cardiant, “Midday Moon”. El álbum es lanzado por Marquee / Avalon en Japón y Asia del Este e Inverse Records maneja el resto del mundo.

“La vida acaba de comenzar” es el segundo sencillo del álbum “Mirrors”. Es una historia sobre cómo las terminaciones se pueden convertir en nuevos comienzos en la vida. La canción ha sido una de las favoritas entre la banda y el nuevo vídeo le da al espectador un vistazo dentro del estudio y cómo se grabó la canción “, dice el guitarrista / compositor de la banda Antti Hänninen.

Portada del álbum por: Tommi “Tex” Hänninen

Temas:

1. Mirrors And Me

2. Riot Rising

3. Soul (feat. Pasi Rantanen)

4. A Quiet One

5. Blank Star

6. His Supremacy (feat. Janne Saksa)

7. Shooting Star (feat. Nitte Valo)

8. Absolute Power

9. My Delusion

10. Life Has Just Begun

11. Another Time, Another Place (feat. Rantanen, Valo, Saksa)

Formación:

Erik Karhatsu – voces

Outi Jokinen – voces

Antti Hänninen – guitarra

Mikko Mänttäri – bajo

Marko Lindroos – teclados

Lauri Hänninen – batería

