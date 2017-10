Brutal gira de death metal con DYING FETUS, PSYCROPTIC, BEYOND CREATION y DISENTOMB. DYING FETUS, la banda de death metal por excelencia cuyo nombre ya es toda una entidad, viene en una esperada gira para presentar “Wrong One To Fuck With”. Formados en el año 91, en plena explosión de death metal a nivel mundial, la banda ha quedado marcada por discos que hablan por sí sólo como “Killing On Adrenaline” o “Destroy The Opposition”; siempre, combinando virtuosidad técnica con death/hardcore y grind. Tras “Reign Supreme” la banda lanza ahora su octavo disco de estudio, donde los ya veteranos DYING FETUS muestran dinamismo más intrincado y exploran nuevas variedades vocales.

Junto a ellos, un combo del más puro brutal death: PSYCROPTIC, BEYOND CREATION, DISENTOMB.

PSYCROPTIC llevan ya 5 discos de estudio a sus espaldas, y en todos ellos, se aprecia la evolución de la banda hacia el sonido más técnico y brutal que distingue a su sexto larga duración homónimo.

BEYOND CREATION traen el death metal progresivo a esta gira con su último disco hasta la fecha “Earthborn Evolution”; Disentomb son los auténticos abanderados del Brutal Death Metal australiano. Tras el lanzamiento del impresionante “Misery” la banda tiene preparado su nuevo disco para 2018, del que podremos escuchar un esperado adelanto en esta gira.

¡Preparad vuestros cuellos, no habrá descanso en la próxima gira de DYING FETUS!

Sábado 11 de Noviembre, 18:30 hrs.

Sala Santana 27 (Bilbao)

Anticipada: 23€ / Taquilla: 28€

Venta de Entradas: Power Records, Fnac, Carrefour, puntos de la red Ticketmaster.es y en el teléfono 902 150 025

Lunes 13 de Noviembre, 18:30 hrs.

Sala Mon (Antigua Penélope) (Madrid)

Anticipada: 23€ / Taquilla: 28€

Venta de Entradas: Escridiscos, Fnac, Carrefour, puntos de la red Ticketmaster.es y en el teléfono 902 150 025

Martes 14 de Noviembre, 18:30 hrs.

Sala Razzmatazz 2 (Barcelona)

Anticipada: 23€ / Taquilla: 28€

Venta de Entradas: Revolver, Pentagram, Fnac, Carrefour, puntos de la red Ticketmaster.es y en el teléfono 902 150 025

