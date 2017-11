Brutal gira con CANNIBAL CORPSE y THE BLACK DAHLIA MURDER. ¡Route Resurrection vuelve a la carga! Con una nueva gira. En esta ocasión será una gira muy bruta, de las que os gustan a muchos de vosotros: ¡Cannibal Corpse vuelve a España! Estos maestros del brutal death metal presentarán el próximo 3 de noviembre su nuevo disco llamado “Red Before Black” y vendrán Europa a tocarlo ante sus fans, además de todos sus clásicos.

No vendrán solos, sino que vendrán acompañados de dos bandas de gran calidad: por un lado, hace unos meses les vimos en Viveiro en uno de los conciertos más bestiales de esta edición y ahora los volveremos a ver en sala, ¡The Black Dahlia Murder! Y por otro lado, veremos a los jóvenes franceses In Arkadia con su auto-demonimado “blackcore”.

Escucha la lista de la gira para ir calentado



Brutal gira con CANNIBAL CORPSE y THE BLACK DAHLIA MURDER

3 de marzo, Bilbao, Santana 27.

4 de marzo, Madrid, Penélope

6 de marzo, Barcelona, Razzmatazz 2

Más información

Comentarios

Comentarios