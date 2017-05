BLIND GUARDIAN – Realiza ‘Mirror Mirror’ en directo!

BLIND GUARDIAN anunciaron el lanzamiento de su primer disco en vivo en 14 años hace apenas unas semanas. El guitarrista André Olbrich revela por qué ha llegado la hora de “Live Beyond The Spheres«:

“Hay varias razones por las que es hora de lanzar un álbum en vivo.Hemos tenido una nueva sección de ritmo en la banda – Frederik y Bahrend – para un par de años.Nuestra interacción mejoró mucho por su unión y nuestras canciones desarrolladas Una mejor ranura y se hizo más dinámico.La aparición de perfiles de amplificador digital y técnicas de grabación digital también hizo posible crear una imagen sonora bastante similar en diferentes lugares y para cumplir con nuestra imagen de lo que un perfecto álbum en directo debe ser. , Hemos lanzado tres álbumes de estudio desde nuestro anterior álbum en vivo, y no teníamos grabaciones en directo de nuestro material de estudio relativamente actual.Con la compilación de un paquete de 3 discos, hemos sido capaces de crear una lista muy amplia y variada para reflejar Nuestra carrera de 30 años con un desempeño óptimo “.

El paquete de 22 canciones titulado “Live Beyond The Spheres”, será comprado como un 3CD-DIGI, así como un 4LP-BOX. Además de los clásicos de todos los tiempos como ‘The Bard’s Song (en el bosque)’, ‘Valhalla’ y ‘Mirror Mirror’, canciones raras como “And Then There Was Silence” son también parte de este disco en vivo.

“Hemos compilado un” show “de las mejores pistas de más de 40 actuaciones en directo, grabadas durante nuestra gira europea en 2015. Así es como fijamos los momentos más bellos y atmosféricos en este medio”, añade.

Con la versión en vivo de ‘Mirror Mirror’, BLIND GUARDIAN lanza uno de los clásicos mencionados de “Live Beyond The Spheres” hoy. La pista y el material de video de la gira anterior se pueden ver en YouTube.

André comenta sobre la canción:

“Mirror Mirror” es uno de los clásicos más grandes de BG, conocido por ser celebrado por ambos, banda y fans, al final de cada show en vivo “.

Comentarios

Comentarios