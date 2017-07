Bilbao BBK Live’17 agota las entradas de su segunda jornada

Bilbao BBK Live 2017 cuelga el cartel de ‘sold out’ en su segunda jornada

Todavía quedan entradas para hoy sábado

Bilbao BBK Live ha agotado las entradas de su segunda jornada, alcanzando así la cifra de 40.000 personas que marca el lleno en un día en el festival. En los escenarios de Kobetamendi ha destacado hoy la intensidad sónica de Explosions In The Sky, la asombrosa escenografía de Phoenix (en la foto su vocalista volando sobre el público), la elegancia sin igual de Fleet Foxes, el poderío vocal de Carla Morrison o los siempre infalibles The Killers.

Mañana sábado será el turno de Die Antwoord, Two Door Cinema Club, Primal Scream, Brian Wilson presents Pet Sounds, The Lemon Twigs y muchas bandas más.

BILBAO BBK LIVE

6, 7 Y 8 de julio (Kobetamendi, Bilbao)

Sábado 8

Bilbao

18:25h SAINT MOTEL

20:20h BRIAN WILSON presents PET SOUNDS

22:55h TWO DOOR CINEMA CLUB

01:45h DIE ANTWOORD

Heineken

17:45h LOS BENGALA

19:15h THE ORWELLS

21:35h !!! (CHK CHK CHK)

00:20h PRIMAL SCREAM

Starman

17:30h NARANJA

19:15h THE PARROTS

21:40h BLONDE REDHEAD

00:15h THE LEMON TWIGS

02:30h WHOMADEWHO

03:30h JOTAPOP DJ

05:15h MARC DORIAN dj set

Ron Matusalem

19:30h DELLAFUENTE & MAKA

21:00h KOKOSCHA

00:15h ATERCIOPELADOS

02:00h BIZNAGA

Basoa

17:00h JAVI GREEN

19:00h LENA WILLIKENS

22:00h JOB JOBSE

01:00h ANDREW WEATHERALL

04:00h MOTOR CITY DRUM ENSEMBLE

Precio:

Entrada de día: 50€ + gastos. Acceso a camping 10€ + gastos Puntos de venta: www.bilbaobbklive.com

Precio de taquilla: Entradas de día: 65€

