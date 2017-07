BILBAO BBK LIVE 2017 celebra su primera jornada

Cerca de 36.000 personas se dan cita en la primera jornada de Bilbao BBK Live 2017

Bilbao BBK Live ha celebrado hoy su primera jornada congregando a un total de 35.714 personas que han podido disfrutar de actuaciones como las de Depeche Mode, Cage The Elephant, Justice o The 1975, muy celebradas por el público. Mañana viernes será el turno de The Killers, Fleet Foxes, Phoenix y Royal Blood, entre otros.

La edición 2018 ya tiene fecha

Ya tenemos las fechas del año que viene: Bilbao BBK Live se celebrará los días 12, 13 y 14 de julio de 2018. Y para mejorar la experiencia, este año inauguramos la zona Experience; de acceso exclusivo para los compradores del bono para la edición 2018, a la venta únicamente en el stand Experience en el recinto del festival. El bono da acceso a una terraza en la zona del escenario principal en la que Ricardo Cavolo, autor del cartel del este año, realizará una obra en directo. Además, el público podrá disfrutar del txoritoki, un mirador a gran altura con vistas privilegiadas del festival e, incluso, de Bilbao.

BILBAO BBK LIVE

6, 7 Y 8 de julio (Kobetamendi, Bilbao)

Viernes 7

Bilbao

18:25h THE AMAZONS

20:20h FLEET FOXES

22:45h THE KILLERS

01:40h TRENTEMØLLER

Heineken

17:45h IZARO

19:15h EXPLOSIONS IN THE SKY

21:40h PHOENIX

00:30h ROYAL BLOOD

Starman

17:30h EMPTY FILES

19:15h JESSY LANZA

21:30h JENS LEKMAN

00:25h NIÑA COYOTE ETA CHICO TORNADO

02:30h JOE GODDARD live

03:03h YAHAIRA DJ DANI LESS b2b DARK DJ

05:15h DANI LESS b2b DARK DJ

Ron Matusalem

19:30h ANÍMIC

21:00h CARLA MORRISON

00:20h COQUE MALLA

01:45h LOS PUNSETES

Basoa

17:00h BAWRUT

19:00h NICOLA CRUZ

22:00h MARVIN & GUY

01:00h DJ TENNIS

04:00h DAPHNI

Sábado 8

Bilbao

18:25h SAINT MOTEL

20:20h BRIAN WILSON presents PET SOUNDS

22:55h TWO DOOR CINEMA CLUB

01:45h DIE ANTWOORD

Heineken

17:45h LOS BENGALA

19:15h THE ORWELLS

21:35h !!! (CHK CHK CHK)

00:20h PRIMAL SCREAM

Starman

17:30h NARANJA

19:15h THE PARROTS

21:40h BLONDE REDHEAD

00:15h THE LEMON TWIGS

02:30h WHOMADEWHO

03:30h JOTAPOP DJ

05:15h MARC DORIAN dj set

Ron Matusalem

19:30h DELLAFUENTE & MAKA

21:00h KOKOSCHA

00:15h ATERCIOPELADOS

02:00h BIZNAGA

Basoa

17:00h JAVI GREEN

19:00h LENA WILLIKENS

22:00h JOB JOBSE

01:00h ANDREW WEATHERALL

04:00h MOTOR CITY DRUM ENSEMBLE

Precio:

Entrada de día: 50€ + gastos. Acceso a camping 10€ + gastos Puntos de venta: www.bilbaobbklive.com

Precio de taquilla: Entradas de día: 65€

Comentarios

Comentarios