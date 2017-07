BELPHEGOR – Nos revela la portada de “Totenritual”

El 15 de septiembre, BELPHEGOR dará rienda suelta a su nuevo Inferno de larga duración »Totenritual«.

Trayendo una vez más la muerte diabólica / sonido negro en el mundo.

Hoy, la banda ha revelado el diseño de portada del próximo álbum.

La obra de arte fue creada por el artista griego Seth Siro Anton, que también pintó las ilustraciones de portada de »Pestokalypse VI« en 2006 y »Conjuring The Dead« en 2014.

Esta es la lista de temas del próximo álbum »Totenritual«:

I. Baphomet

II. The Devil’s Son

III. Swinefever – Regent Of Pigs

IV. Apophis – Black Dragon

V. Totenkult – Exegesis Of Deterioration

VI. Totenbeschwörer [Instrumental]

VII. Spell Of Reflection

VIII. Embracing A Star

IX. Totenritual

»Totenritual« fue grabado en Stage One Studios, Alemania y Studio Mischmaschine, Austria. El nuevo álbum fue mezclado por Jason Suecof y masterizado por Mark Lewis en Audiohammer Studios, Florida.

