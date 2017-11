BEAST IN BLACK – Listo un nuevo vídeo ‘Born Again’ lyric video!

El día finalmente ha llegado: ¡Berserker ha sido liberado! El grupo internacional de heavy metal BEAST IN BLACK ha lanzado hoy su esperado álbum debut a través de Nuclear Blast Records. Para celebrar la ocasión, la banda con el ex guitarrista de BATTLE BEAST, Anton Kabanen, ha lanzado otra muestra en forma de un nuevo video de la letra de ‘Born Again’. El video también incluye una actuación de estudio del vocalista Yannis Papadopoulos y fue filmado y editado por Stergios Kourou.

“Tienes que estar mentalmente loco para no amar este álbum”.

NIGHTWISH, Tuomas Holopainen

More on »Berserker«:

‘Blind And Frozen’ OFFICIAL VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=2N4tXf3Ensw

‘Beast In Black’ OFFICIAL LYRIC VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=pdlAZj5iDc8

Trailer #1 – Band: https://www.youtube.com/watch?v=B2JJuNYVIrI

Trailer #2 – Artwork: https://www.youtube.com/watch?v=Eh9oxjyDQig

»Berserker« – Track Listing:

01. Beast In Black

02. Blind And Frozen

03. Blood Of A Lion

04. Born Again

05. Zodd The Immortal

06. The Fifth Angel

07. Crazy, Mad, Insane

08. Hell For All Eternity (Bonus Track – DIGI only)

09. Eternal Fire

10. Go To Hell (Bonus Track – DIGI only)

11. End Of The World

12. Ghost In The Rain

BEAST IN BLACK, de cinco estrellas con sede en Helsinki, fue fundada por Anton Kabanen poco después de haberse separado de BATTLE BEAST en 2015. A finales de 2015, la banda había tocado su primer concierto, donde abrieron para NIGHTWISH.

»Berserker« fue producido por Anton en su Sound Quest Studio. Su portada muestra el regreso de la colaboración entre Anton y Roman Ismailov que fue el ilustrador y artista gráfico original de BATTLE BEAST.

»Berserker« mantiene el estilo de las obras previamente compuestas de Anton, que incluyen los primeros tres álbumes de BATTLE BEAST. Influenciado por bandas de metal de los 80 como JUDAS PRIEST, MANOWAR, W.A.S.P., BLACK SABBATH y ACCEPT, el disco contiene todos los elementos de un gran álbum de heavy metal. “Es muy directo, pegadizo, poderoso y ocasionalmente mezclado con algunas influencias sinfónicas”, agrega Anton. Líricamente, Kabanen también continúa con su estilo anterior: “Muchas canciones como la canción principal, ‘Beast In Black’ y ‘Zodd The Immortal’, están fuertemente influenciadas por el manga y anime japonés» Berserk «.

Desafortunadamente, la gira actual data de W.A.S.P. han sido cancelados La banda explicó los motivos en una actualización de estado a través de su página de Facebook: “No obtuvimos el tratamiento que nos garantizaban, así que lo sentimos mucho pero no podemos continuar con la gira de WASP. Lo sentimos mucho por todos los que quisieron. para venir a vernos en vivo … “

