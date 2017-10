AVENGED SEVENFOLD anuncian el 15 de diciembre de su versión deluxe “THE STAGE”

Los Angeles, CA (6 de octubre, 2017) – AVENGED SEVENFOLD ha anunciado el 15 de diciembre como fecha para lanzar la versión de lujo de su aclamado ultimo álbum THE STAGE (Capitol). Esta nueva edición cuenta con 7 temas nuevos de studio y 4 canciones en directo inéditas grabadas durante los recientes whos de la banda en el O2 de Londres. La impresionante portada del clásico de Pink Floyd “Wish You Were Here” se publicó el pasado Viernes 6 de octubre y la puedes escuchar AQUÍ. El video de la grabación lo puedes ver aquí

.

Tanto la versión digital como física deluxe de THE STAGE se pueden reservar AQUÍ: (nota: el CD y el Vinilo incluirán una portada lenticular)

Sobre la portada del clásico Wish You Were Here,” el vocalista M. Shadows comenta “Esta es la canción con la que comenzamos nuestros bocetos de la portada. Siempre me ha gustado mucho y aunque sabía que sería imposible capturar la oscuridad del original, nosotros teníamos otro propósito. Hay una tristeza en la canción que parece apropiada con todo lo que ocurre en el mundo actualmente. Dimos un giro moderno para reintroducirlo en un momento en que podría ayudar a capturar lo que algunos de nosotros estamos sintiendo.”.

La edición de lujo es el último capítulo de un ciclo de discos innovador que comenzó hace 12 meses cuando Avenged Sevenfold lanzó por sorpresa THE STAGE, siendo la primera banda de rock que sacaba un álbum en format físico y digital sin anunciar previamente. La banda (el vocalista M. Shadows, los guitarristas Synyster Gates y Zacky Vengeance, el bajista Johnny Christ y el batería Brooks Wackerman) anunciaron la salida del disco a millones de sorprendidos fans que habían visto el show en directo en streaming desde el tejado de la torre de Capitol Records en Hollywood, California. Este rompedor evento vio al quinteto dar una actuación virtual en 3D/360º de la cual los fans de todo el mundo pudieron disfrutar siendo el primer evento immersivo.

Meses más tarde, la inagotable banda anunció planes para transformar THE STAGE en un trabajo contínuo añadiendo más canciones. Comenzaron con la popular canción folk Mexicana “Malagueña Salerosa”- previamente no disponible para compra, pero la demanda de los fans de este tema hizo que lo incluyesen en la edición deluxe.

Además de los 11 temas que originalmente tenia el álbum, esta versión de lujo incluye la reimaginada “Retrovertigo” de Mr. Bungle, el tema original “Dose”, version de “Runaway”, Hit nº1 de 2961 de Del Shannon (con la colaboración especial del guitarrista de Vandals Warren Fitzgerald y a la voz el guitarrista de Avenged Sevenfold Zacky Vengeance), la versión del grupo del hit de 1966 de The Beach Boys “God Only know” y la más reciente, su interpretación de “As Tears Go By” de Rolling Stones. Las cuatro grabaciones en directo son “The Stage,” “Paradigm,” “Sunny Disposition” y “God Damn.”

Rolling Stone calificó THE STAGE como “épico y aventurero” y “la música más agresiva de la carrera del quinteto” y NME, Q, The Guardian, Guitar World, Metal Hammer, Revolver, Metal Injection, Alternative Press, Drum, Total Guitar and Classic Rock están entre los inmumerables medios de comunicación que elogiaron el disco como “una obra maestro del metal”.

Los tickets para la gira de Avenged Sevenfold de 2018 por Norte América que comienza el 12 de enero, junto a Breaking Benjamin y Bullet For My Valentine están ya a la venta. El grupo se ha asociado con con CID Entertainment para ofrecer experiencias VIP Tour, incluyendo el acceso a un área VIP para ver los conciertos, un setlist oficial firmado, una invitación a la sala de pre-show con Avenged Sevenfold memorabilia y un libro exclusivo A7X tour incluyendo fotos que nunca antes se han visto. Para más detalles del pack, entra en CID Entertainment.

SOBRE AVENGED SEVENFOLD

Avenged Sevenfold se convirtió en una de las bandas de rock más grandes del mundo al crear un sonido que rompió los obstáculos del idioma, la distancia y la cultura. Ellos levantaron las apuestas y los estándares del género con una cadena de exitosos discos, incluyendo su disco de platino de 2005, “City Of Evil”, el también álbum de platino de 2007 “Avenged Sevenfold” y dos nº1 consecutivos en Billboard’s Top 200 Albums: “Nightmare” de 2010 y “Hail To The King” en 2013. Han conseguido premios Diamante, Platino y Oro por ventas de discos en casi una docena de países, tienen más de mil millones de vistas de video y miles de millones de escuchas en Spotify. Son una de las bandas más pinchadas en emisoras de rock durante más de un década con múltiples singles N º 1, y han sido cabezas de cartel en arenas y tocado en los festivales de rock más grandes de todo el mundo, acumulando una base de millones de fans internacionales.

No puerdas la oportunidad de verles en directo. Las fechas de la gira norte Americana son las siguientes:

January 12 – Nashville, TN @ Bridgestone Arena

January 14 – Grand Rapids, MI @ The Van Andel Arena

January 16 – Reading, PA @ Santander Arena

January 17 – University Park, PA @ Bryce Jordan Ctr – Penn State University

January 24 – Green Bay, WI @ Resch Center

January 25 – Peoria, IL @ Peoria Civic Center

January 27 – Sioux Falls, SD @ Denny Sanford Premier Center

January 31 – Biloxi, MS @ Mississippi Coast Coliseum***

February 2 – North Little Rock, AR @ Verizon Arena

February 3 – Evansville, IN @ Ford Center

February 6 – Wichita, KS @ INTRUST Bank Arena

February 8 – Lincoln, NE @ Pinnacle Bank Arena

February 9 – Cedar Rapids, IA @ US Cellular Center

February 11 – Fargo, ND @ Fargodome

***=a la venta el 13 de octubre

