AVATAR estrenan un nuevo single y vídeo A Statue Of The King, el nuevo álbum Avatar Country, saldrá a la venta el 12 de enero de 2018

DESDE EL DESPACHO PRINCIPAL DE LA CORTE:

¡Gente de la tierra! ¡El país de Avatar os está bendiciendo abriendo sus fronteras al mundo! ¡Larga vida al rey!

Nos llena de orgullo y satisfacción que desde el departamento de las buenas noticias del país de Avatar, en coalición con Entertainment One y Century Media Records Ltd., anunciaros el inmediato estreno del genial nuevo single de AVATAR, “A Statue Of The King.” El single se ha estrenado como un footage de la celebración de la revelación de la estatua de la plaza principal del país de Avatar. El llamado ”vídeo musical” está dirigido por Johan Carlén, todo ello supervisado por el departamento personal del rey.

Puedes ver el vídeo aquí: http://vevo.ly/sdVouh

El susodicho departemento ha declarado el siguiente decreto:

“El arte es eterno, al igual que el país de Avatar, y nuestro rey. Estas leyes de los resultados universales se plasman en una obra maestra audiovisual que será eterna en la plaza. En acuerdo con la televisión de la realeza (Kungliga Televisionen, KTV), hemos decidido que esto sea accesible para los no ciudadanos a través de ”Youtube.” ¡Larga vida a nuestro rey!

La cámara de derechos digitales y datos descargables se ha puesto de acuerdo con la corte real para estrenar “A Statue Of The King” en Itunes como gratificación. Los ciudadanos que realicen la preventa de ‘Avatar Country’ en iTunes recibirán la canción de forma inmediata en formato de descarga.“A Statue Of The King” ya está disponibles en todas las plataformas de streaming desde ahora.

La banda AVATAR, junto con su rey y su orquesta de élite estarán estrenando su séptimo álbum de estudio, “Avatar Country” el 12 de enero de 2018 a través de Entertainment One en Norte América y Century Media Records Ltd. en el resto del mundo. Un miembro de la corte comenta:

Vemos esto como una oportunidad para enseñar finalmente la gloria de ‘Avatar Country’ y nuestro rey. El álbum contiene ejemplos superiores a lo esperado de cómo la música metal debe de sonar hoy y para toda la eternidad. Además, también está incluido nuestro himno nacional y grabaciones de los mejores momentos de la historia del rey hablando en público. El álbum ha sido producido por Ruston (Stone Sour, Anthrax, Steel Panther y muchos más) en los estudios Spinroad Recording en Gotemburgo (Suecia) el verano pasado.

‘Avatar Country’ es el siguiente álbum a su último disco ‘Feathers and Flesh’, el cuál debutó en Estados Unidos en la posición #5 Hard Music, #7 Indie, #12 Rock, #31 Current, #9 Overall y #88 en las listas Billboard Top 200.

El rey y su banda estarán visitando una serie de estados alrededor del mundo durante este invierno y en primavera junto con los ciudadanos de The Brains, Old Kerry McKee y los extraordinarios Hellzapoppin. Las fechas Norte Americanas empezarán en Columbus, OH el 6 de enero en el Newport Music Hall y cruzarán de costa a costa antes de llegar a los escenarios europeos el 13 de marzo.

¡Larga vida al rey!

AVATAR en directo:

23.03.2018 (ES) Bilbao – Sala Santana 27

24.03.2018 (ES) Madrid – Sala Mon Live

25.03.2018 (ES) Barcelona – Sala Bikini

El listado de canciones de ‘Avatar Country’ es el siguiente:

1. Glory To Our King

2. Legend of The King

3. The King Welcomes You To Avatar Country

4. King’s Harvest

5. The King Wants You

6. The King Speaks

7. A Statue of The King

8. King After King

9. Silent Songs of the King Pt 1 Winter Comes When The King Dreams of Snow

10. Silent Songs of the King Pt 2 The King’s Palace

AVATAR son

Johannes Eckerström – Cantante

John Alfredsson – Batería

Henrik Sandelin – Bajo

The King – Guitarrista

Tim Öhrström – Guitarrista

