Avalanch y Aranea Adventus serán las bandas invitadas en el concierto de Scorpions en Torrelavega

El espectáculo musical se celebrará el próximo 12 de julio en Campos del Malecón y forma parte de la programación cultural del Año Jubilar Lebaniego

Las entradas de fondo están agotadas desde hace semanas y las de tribuna y preferencia están a punto de acabarse a casi dos meses del concierto

Santander, 23 de mayo de 2017. Los grupos de heavy metal Avalanch y Aranea Adventus serán las bandas invitadas en el concierto que Scorpions ofrecerá el próximo 12 de julio en el estadio de El Malecón de Torrelavega, un evento musical que se enmarca dentro del programa de actividades que el Gobierno de Cantabria ha organizado para la celebración del Año Jubilar Lebaniego y en lo que será una de las dos únicas citas que los alemanes ofrecerán este año en España dentro de su gira europea.

Tras más de 50 años sobre los escenarios y más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo, así como innumerables giras mundiales, Scorpions se ha convertido en una garantía de éxito y lo pretenden demostrar una vez más con la presentación de su último trabajo, ‘Return to forever’, que sonará en directo por primera vez en Cantabria.

Con estos nuevos temas y, sobre todo, interpretando su inacabable repertorio de hits, como ‘Wind of change’, ‘Rock you like a hurricane’ o la celebérrima ‘Still loving you’, Scorpions llevará al público a un viaje por lo mejor de su dilatada carrera musical, en un concierto que suma ahora la presencia de Avalanch y Aranea Adventus.

En el caso de Avalanch, se trata de una de las bandas de metal nacional más importantes del siglo XXI, que está de regreso para conmemorar el disco más influyente del heavy metal en español de la historia, ‘El Ángel Caído’, cuya inspiración musical y conceptual dio origen al nacimiento de multitud de bandas y al resurgir del género en toda España y Latinoamérica.

Tocarán temas como ‘Delirios de Grandeza’, ‘Xana’ o ‘Las Ruinas del Edén’ y, tras un breve parón en su trayectoria, ofrecerán en directo una gira en la que por primera vez interpretarán íntegramente todas las canciones de ‘El Ángel Caído’ y grandes clásicos de discos como ‘Llanto de un Héroe’, ‘La Llama Eterna’ o ‘Los Poetas Han Muerto’.

Por su parte, Aranea Adventus es un grupo cántabro de heavy metal que cuenta con casi cinco años de carrera sobre los escenarios de todo el país y atesora dos discos y una ópera rock en su discografía.

Integrado en la actualidad por Lolo Voorhees como voz y guitarra, Teddy Maiden a la guitarra, Sergio Irún al bajo y José Bouzán a la batería, han tocado en directo con bandas del prestigio y reconocimiento de Obús, Panzer, Emboque o Ciclón, entre otros, y han participado en festivales por toda la geografía cántabra.

Alto ritmo de venta

Con estas dos confirmaciones se completa un cartel de lujo para un evento que ha generado una gran expectación entre los aficionados a la música. De hecho, solo en una semana se vendieron más de la mitad de las 9.000 entradas que se han puesto a la venta para ver en directo a Scorpions en la capital del Besaya y, en estos momentos, las entradas de fondo están agotadas y los pases de tribuna y preferencia están a punto de acabarse a casi dos meses de que se celebre el concierto.

La organización ha previsto cinco tipos de entradas, todas sin numerar: grada fondo, desde 32 euros, y que ya se agotaron; pista, desde 42 euros; grada preferente y grada tribuna, desde 48 euros; y pista premium, desde 72 euros. En este último caso, incluye acceso por puerta exclusiva a las primeras filas del césped, en zona acotada, pulsera conmemorativa, baños y barra exclusivos en esa zona.

A todas las entradas online hay que sumarles gastos de gestión, que van desde 3 euros en la web oficial del evento, www.scorpionstorrelavega.com, hasta los 7,20 euros como máximo, que incrementa el precio de la entrada de pista premium en El Corte Inglés y en Ticketmaster.

Además, hay ocho puntos de venta oficiales repartidos por Cantabria. Estos establecimientos únicamente venden entradas de pista a 42 euros, gastos de gestión incluidos. Se pueden adquirir en los McDonald’s de Cantabria, en las librerías Estvdio, en Manuel Muñoz (Torrelavega), en Discos Cucos y Siboney (Santander), Cafetería Riviera (Laredo), París Texas (Reinosa) y Arson Sony (Castro Urdiales). Fuera de Cantabria se pueden adquirir las entradas en cualquier oficina de Correos o en los departamentos de venta de entradas de El Corte Inglés.

El concierto de Scorpions cuenta con el respaldo de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria y el Año Jubilar Lebaniego, la colaboración especial del Ayuntamiento de Torrelavega y está producido por Mouro Producciones y Get In Promociones Musicales.

Comentarios

Comentarios