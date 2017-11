AUTOPSY Haremos que tu carne se arrastre y tus altavoces vomiten

Las leyendas del gore americano Autopsy, anuncian el lanzamiento de su nuevo trabajo de estudio. Las leyendas del gore americano, anuncian el lanzamiento de su nuevo trabajo de estudio.

Los argumentos son francamente explícitos: “Te espera un viaje sónico deformado que hará que tu carne se arrastre y tus altavoces vomiten”.

Tras 30 años de depravación, los influyentes pioneros del Death Metal regresan con el mini-LP Puncturing the Grotesque, que contiene 7 pistas de pura enfermedad sonora y supone su primer material nuevo desde el pulverizador Skull Grinder. Este disco verá la luz (o la oscuridad, según se mire) el 15 de diciembre de 2017 y lo hará exclusivamente a través de la tienda oficial del sello Peaceville.

Con la alineación compuesta por Chris Reifert, Eric Cutler, Danny Coralles y Joe Trevisano, Autopsy ofrece una vez más, una mezcla rancia de letargo melancólico lento y locura metálica de alto octanaje inyectada con solos retorcidos y una sobredosis de locura vocal.

Grabado en Earhammer Studios (Violation Wound), en Oakland, California, han contado con las tareas de ingeniería y coproducción de Greg Wilkinson. Con el arte deliciosamente desagradable cortesía de Dennis Dread (Darkthrone / Abscess).

Sobre el trigésimo aniversario de la banda, el comandante Chris Reifert comenta:“30 años de Autopsy … ¿cómo diablos sucedió? Parece que fue ayer, pero de alguna manera hace un millón de años que un par de adolescentes degenerados formaron esta bestia que todavía se agita y se tambalea en los confines del estudio y la extensión de la el mundo en sí mismo. Es difícil para nosotros mismo creerlo también. Pero no pienses que todavía te estamos dejando salir de la soga de audio … ¡todavía tenemos algunos de nuestros trucos más enfermos bajo nuestras mangas para tu horroroso placer! “

Autopsy se formó en 1987 en San Francisco y lanzó 4 álbumes a través del sello independiente Peaceville Records, comenzando con el clásico debut Severed Survival en 1989. Antes de separarse en 1995, sus miembros formaron Abscess. No obstante hicieron un regreso triunfante después de haber hecho un paréntesis de 15 años y lo hicieron con el EP de 2010, The Tomb Within. Esto fue seguido por el lanzamiento del quinto álbum de estudio de la banda, Macabre Eternal en 2011, un disco que supuso un gran éxito. La banda posteriormente se ha mantenido en la cima de la pila de death metal. El legado completo de Autopsy también fue recientemente ampliamente documentado en el libro / set After the Cutting.

Puncturing The Grotesque se lanzará el 15 de diciembre de 2017 a través de la tienda Peaceville en CD, LP y digitalmente (todos los pedidos previos recibirán la canción principal como descarga instantánea).

Además del mini álbum, hay un regalo especial para los fanáticos de lo grotesco: como parte de la serie en curso de 7 “, marcando los 30 años de Peaceville llega un nuevo y vil obsequio en forma de una doble función de dos titanes del death metal – Autopsia se han unido con los reyes suecos de sangre derramada Bloodbath para crear una edición limitada dividida en 7 “.

Comentarios

