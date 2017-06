ARF presenta sus horarios y la distribución de artistas por escenarios

Por fin podemos anunciar los horarios y la distribución de artistas por escenarios del Azkena Rock 2017. Fiel a su tradición, el festival dedica sus escenarios a las grandes figuras del rock que fallecieron en el último año. Así, el Escenario God (escenario principal), rendirá homenaje a Chris Cornell y Chuck Berry; el Escenario Respect está dedicado a Gregg Allman y Sharon Jones y, finalmente, el Escenario Love recordará a Greg Lake y a Javi Ezquerro, un referente de la industria musical estatal y querido compañero. Además, Trashville presenta las dos carpas que componen este novedoso y loco espacio que estrena ARF’17.

ARF 2017

23 y 24 de junio, Mendizabala (Vitoria-Gasteiz)

Viernes. 23 de junio

Plaza Virgen Blanca

13:30h BILLIE AND THE KIDS

17:00h Apertura de puertas

Escenario God

17:50h THE GODFATHERS

19:30h THE SHELTERS

21:30h CHEAP TRICK

00:25h JOHN FOGERTY

Escenario Respect

17:15h FETITXE

18:40h THE SOULBREAKER COMPANY

20:20h KING’S X

22:55h GRAVEYARD

02:00h THE HELLACOPTERS

Escenario Love

17:40h THE METEORS

19:20h TYGERS OF THE PAN TANG

21:10h CRANK COUNTY DAREDEVILS

23:00h HELLSINGLAND UNDERGROUND

01:55h MAMBO JAMBO

TRASHVILLE

Videodrome

18:00h Proyección Documental ‘ROCKNROLLERS’

21:00h KING AUTOMATIC

23:00h THE CYBORGS

01:30h VURRO

02:30 REYES TORÍO DJ

04:30h SHAKIN’ BROTHERS

Ring of Fire

18:00h LUCHA EXTREMA ‘Sin indulto y sin empate’

22:00h LUCHA EXTREMA ‘Sin indulto y sin empate’

02:00h DJ MR.HOWARD (Never in the ARF Vol. 1)

03:30h THE OLD FOX & THE HEN (Never in the ARF Vol. 2)

05:00h THE BEARS (Never in the ARF Vol. 3)

Sábado, 24 de junio

Plaza Virgen Blanca

13:30h PAT CAPOCCI

17:00h Apertura de puertas

Escenario God

17:50h PAT CAPOCCI

19:30h INGLORIOUS

21:30h MICHAEL KIWANUKA

00:25h CHRIS ISAAK

Escenario Respect

17:15h SCR

18:40h BLOODLIGHTS

20:20h LOQUILLO

22:55h UNION CARBIDE PRODUCTIONS

02:00h THE CULT

Escenario Love

18:00h BUCK & EVANS

20:00h PSYCHOTICA

22:00h THUNDER

01:55h WYOMING & LOS INSOLVENTES

TRASHVILLE

Videodrome

18:00h Proyección Documental ‘ROCKNROLLERS’

21:00h PELOMONO

23:00h THE DEVILS

01:30h BOB LOG III

02:30 BOB COSBY DJ

04:30h LOST ANGELES DJ

Ring of Fire

18:00h LUCHA EXTREMA ‘Sin indulto y sin empate’

22:00h LUCHA EXTREMA ‘Sin indulto y sin empate’

02:00h PAT BRIGGS (PSYCHOTICA)

03:30h DJs

05:00h DJs

Precio

Bono de dos días: 98 euros + gastos

Entradas de día: 55 euros + gastos

Acceso al camping: 10 euros + gastos

Puntos de venta

www.rocknrollers.es ¡¡Regístrate y compra tu bono. Pasarás a ser parte de nuestra comunidad exclusiva!!

azkenarockfestival.com

red Ticketmaster, red Kutxabank, www.ticketea.com, www.entradas.com, www.atrapalo.com,www.festicket.com.

*DESCUENTO ESPECIAL RED KUTXABANK: descuento de 10 euros en el bono aplicable a un máximo de 1 bono por tarjeta Kutxabank y hasta fin de la promoción. Exclusivamente para clientes Kutxabank.

Pulsera Cashless

Plataforma de recarga en este link. ARF 2017 será un festival que se desarrollará exclusivamente en un entorno cashless, siendo el único método de pago la pulsera cashless.

Comentarios

