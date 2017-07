ARCH ENEMY – Estrenan el video del primer single de su nuevo disco; “The World Is Yours”

ARCH ENEMY vuelven a la carga con “The World Is Yours” sacado de su nuevo álbum ‘Will To Power’ que saldrá el 8 de septiembre a través de CENTURY MEDIA RECORDS en todo el mundo.

El líder de la banda Michael Amott comenta: “Hemos estado trabajando duro en el nuevo álbum durante todo este tiempo y estamos orgullosos de presentar la primera muestra en más de tres años de lo nuevo de Arch Enemy con nuestro nuevo sencillo “The World Is Yours”. Esta fue la primera canción que escribí para “Will To Power” y Daniel (Erlandsson, baterista) me ayudó con los arreglos y a terminarlo. Es una de las muchas canciones que co-escribimos y co-produjimos en esta vuelta. Tuvimos una grabación explosiva con la banda al completo en el sur de Suecia y después mezclamos con Jens Bogren, quién hizo un gran trabajo con la mezcla y la masterización – en mi opinión incluso superando el sonido épico de nuestro anterior disco, ‘War Eternal’- Las personas que han escuchado esta canción en particular opinan que continúa en la línea ambiental de Arch Enemy y creo que pueden estar en lo correcto… ¡Esperamos tocarlo en directo a finales de verano!”

El single debut, que ha sido dirigido por Patric Ullaeus, está ya disponible en este link: https://youtu.be/lk2-bgwA0Ro

“The World Is Yours” se ofrecerá en descarga instantánea en todas las reservas y también estará disponible en todas las plataformas digitales.

‘Will To Power’ promete ser la declaración definitiva de la supremacía del heavy metal y será el primer disco de la banda con su actual formación — — ALISSA WHITE-GLUZ (voces), MICHAEL AMOTT (guitarra), JEFF LOOMIS (guitarra), SHARLEE D’ANGELO (bajo), y DANIEL ERLANDSSON (batería). El album fue co-producido por AMOTT y ERLANDSSON, y mezclado y masterizado por Jens Bogren.

Después de la inmensa alabanza de la crítica por su triunfo en 2014, ARCH ENEMY continuarán llevando sus impresionantes directos a los fans de todo el mundo en el “Will To Power 2017 International Tour” este otoño seguido de un verano lleno de actuaciones en festivales europeos. La primera etapa de la gira se extenderá a través de Europa del Este desde el 15 de septiembre al 11 de octubre con el apoyo de Jinjer. Más adelante revelarán fechas en Europa y Ámérica del Norte.

ARCH ENEMY en directo:

ARCH ENEMY @ Festivales de verano 2017

15.07.2017 Gefle Metal Festival, Gavle, Suecia.

04.08.2017 Rock Pod Kamenom Festival, Snina, Eslovaquia.

05.08.2017 Ostrave v Plamenech, Ostrava, República Checa.

07.08.2017 Festival Di Majano, Majano, Italia.

08.08.2017 Conrad Sohm, Dornbirn, Austria.

10.08.2017 Leyendas Del Rock, Villena, España.

11.08.2017 Vagos Metal Fest, Vagos, Portugal

12.08.2017 Into The Grave, Leeuwarden, Países Bajos.

13.08.2017 Bloodstock Open Air, Walton-On-Trent, Reino Unido.

ARCH ENEMY “Will To Power Tour 2017” + invitado especialJinjer.

15.09.2017 Music Hall, Innsbruck, Austria

16.09.2017 Posthof, Linz, Austria

17.09.2017 Cvetlicarna, Ljubljana, Eslovenia.

18.09.2017 Dom Omladine, Belgrado, Serbia.

20.09.2017 Quantic Club Open Air Stage, Bucarest, Rumania

21.09.2017 Universiada Hall, Sofia, Bulgaria.

22.09.2017 Piraeus 117 Academy, Atenas, Grecia,

23.09.2017 Principal Club Theater Thessaloniki, Grecia.

25.09.2017 Majestic Music Club, Bratislava, Eslovaquia.

26.09.2017 Progresja, Warsaw, Polonia.

27.09.2017 Loftas, Vilnius, Lituania, República de Letonia.

29.09.2017 Melna Piektdiena, Riga, República de Letonia.

30.09.2017 Rock Café, Tallinn, Estonia

01.10.2017 The Circus, Helsinki, Finlandia.

03.10.2017 Re:Public, Minsk, Bielorrusia.

04.10.2017 Aurora, St. Petersburg, Russia *

06.10.2017 Otdyh, Novosibirsk, Russia *

08.10.2017 Tele Club, Yekaterinburg, Russia *

10.10.2017 Yotaspace, Moscow, Russia *

11.10.2017 Zvezda, Samara, Russia *

