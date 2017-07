ANGELUS APATRIDA – Celebra el 10º Aniversario de ‘Give ‘Em War’ con edición limitada en vinilo y conciertos especiales

En los últimos 10 años Angelus Apatrida han hecho ocho giras europeas, actuado en los cinco continentes, llegado al #2 de las listas españolas, fichado por uno de los sellos más importantes del género en todo el mundo y compartido escenario con muchas de las bandas más importantes de la historia del metal… y todo ello se debe a que un día, hace una década, publicaron un disco como ‘Give ‘Em War’, uno de los álbumes más aplaudidos de aquel año, pero sobre todo una de las referencias de culto más relevantes del metal europeo; una colección imponente de canciones que siguen muy presentes en el corazón y los conciertos de la banda de Albacete donde quiera que estén. Un álbum que aquí supuso un punto de inflexión en la manera de funcionar y que alumbró el camino para otras muchas bandas que vendrían después.

“La publicación de ‘Evil Unleashed fue especialmente amarga para nosotros, nos quitó la venda de los ojos respecto al tipo de gente que puedes encontrar en la Industria Musical, pero encontramos una manera de canalizar la rabia y la frustración y nos permitió afrontar un segundo disco, ‘Give ‘Em War’ de una manera distinta, nos sobrepusimos a los problemas y decidimos seguir adelante, ayudados por poco más que algunos buenos amigos y toda nuestra voluntad de demostrar que éramos más fuertes que los problemas que pudieran aparecer. Compusimos el disco con todo lo que teníamos dentro, de la manera más honesta y natural, y decidimos jugárnoslo todo a esa carta, invirtiendo todo nuestro dinero y toda nuestra ilusión en el proyecto y sacar el disco nosotros mismos. Lo hicimos sin saber nada de cómo funcionaba la industria. Era un doble nada. Si salía mal, no sé cómo nos habríamos recuperado. Si salía bien… bueno, ¡creo que esa es parte ya se conoce! True bloody war!!”

Ahora, con motivo de la celebración del décimo aniversario del lanzamiento de ‘Give ‘Em War’ se va a realizar por primera vez una cuidada edición en vinilo Gatefold con CD incluido en la que el arte ha sido actualizado por Gyula Havancsák (Annihilator, Destruction, Tankard, etc) y el audio ha sido remasterizado por Daniel Cardoso (Anathema, Anneke van Giersbergen, etc). Se fabricarán un total de sólo 1000 unidades, y se pondrá a la venta simultáneamente en todo el mundo el 15 de septiembre. ¡¡Estate atento para no quedarte sin tu copia!!

Adicionalmente, el grupo acaba de anunciar una serie de cuatro conciertos, en los que realizarán un set especial que pretende celebrar todo lo que significó esa época:

15.09.17 Zaragoza, Sala López

16.09.17 Bilbao, Antzoki

29.09.17 Murcia, Sala Garaje

30.09.17 Valencia, Sala Moon

*Con artistas invitados en todos los conciertos

