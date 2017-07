ALTER BRIDGE Realiza Live Performance Video de su actuación en el London O2!

ALTER BRIDGE están en una misión en los escenarios de los festivales y clubes europeos en este momento: Para demostrar sus increíbles cualidades de actuación en vivo, y que son uno de los mejores actos en vivo de primera categoría de nuestros tiempos.

Recientemente anunciaron el lanzamiento de una nueva colección de álbumes y rarezas llamada “Live at the O2 Arena + Rarities”, que capta uno de los momentos más importantes de la carrera de la banda, cuando tocaron su monumental show en el famoso O2 Arena de Londres el 24 de noviembre , 2016. La banda unió un clip con algunos de los mejores momentos de esta actuación de referencia con la música de fondo de su “The Last Hero” pista “Cradle To The Grave”! ¡Mira el video aquí!

Si te gusta lo que ves, asegúrate de pedir tu copia de “Live at the O2 Arena + Rarities” AHORA, y disfruta de éxitos como “Farther Than The Sun”, “Show Me A Leader”, “Rise Today” y ALTER Obra maestra de BRIDGE “Isolation”, mostrando una banda en la parte superior de su juego. Otros aspectos destacados son el Tremonti cantado “Waters Rising”, el acústico “Watch Over You” y su poderoso himno “Blackbird”.

Además, esta última versión contiene una exclusiva de larga duración “Rarities” -CD que dará a cada colector causa de alegría. El CD incluye las pistas nunca antes lanzadas “Cruel Sun” y “Solace” que fueron grabadas durante las sesiones One Day Remains. La canción “Breathe” de esas mismas sesiones fue lanzada como un bonus track exclusivamente para Best Buy en The Last Hero. Estas canciones se unen a otras siete canciones que sólo han sido lanzadas en Japón hasta esta colección.

¡Esta increíble colección de gemas de ALTER BRIDGE será lanzada en diferentes formatos! Además de la versión regular de audio de 3 CD, puedes ir a la mejor experiencia de fans y conseguir una de las versiones de lujo limitadas que también incluyen un documental exclusivo de ALTER BRIDGE con muchas entrevistas con la banda, su tripulación y familia, dándole una Increíble vistazo detrás de las escenas de este legendario espectáculo en la arena O2 de Londres!

Revisa el trailer:

Vídeo:

“Live at the O2 Arena + Rarities“ tracklist:

