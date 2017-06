33.000 asistentes vibran en la primera jornada de DOWNLOAD FESTIVAL MADRID

Algo más de 33.000 personas han disfrutado en la primera jornada de DOWNLOAD, el recién estrenado festival de rock y metal que se celebra, desde hoy y hasta el sábado, en el recinto de laCaja Mágica, dotado de 35.000 m2 de césped artificial.

La banda Inmune ha sido la encargada de abrir la jornada de hoy a las 17.15 de la tarde, que ha continuado con bandas como A Day To Remember, House of Pain, Five Finger Death Punch, Lizzies, Gojira o Motionless in White.

La actuación principal de la jornada ha sido, sin duda, la de los esperadísimos Linkin Park, que llevaban 7 años sin pisar Madrid. La banda californiana liderada por Chester Bennington ha venido a presentar su nuevo álbum ‘One More Light’ y han repasado algunos de sus himnos.

Los fans, llegados desde todos los puntos de nuestros país y de distintas ubicaciones internacionales, tienen otras dos intensas jornadas por delante en la que actuarán bandas de la talla de System Of A Down, Prophets Of Rage, Mastodon, The Cult y muchas más.

Dexter, la mascota oficial del festival, ha sido otra de las estrellas de la jornada, dándose un baño de masas con miles de asistentes.

