YGGDRASSIL Lanzan lyric video y detalles de su álbum debut “ALL SHALL BURN”

La formación de Viking/Death Metal Yggdrassil nos muestran importantes detalles de su primer larga duración de estudio, el cual recibirá el título de “All Shall Burn” (titulo basado en la ola de destrucción provocada por el gigante Surt).

“All Shall Burn” consiste en un LP compuesto por 10 temas que versan sobre mitología y festividades, entre los cortes se encuentran:

Körangar

All Shall Burn

End of Cycle

The Horde Above All

Slaughter of The Dragon

Battle in the Storm

Shield Wall

One Last Ride

Andvarinaut

Yuletide

Arriba os mostramos el nuevo lyric video basado en el tema “Yuletide”, en el cual se da muestra del nuevo sonido de la banda, más enfocado al estilo Death Metal.

FECHAS DE LANZAMIENTO

España: 20/01/2017

Resto del Mundo: 24/02/2017