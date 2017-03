XTREME FEST 2017 – Francia – Cartel completo.

XTREME FEST 2017 – Cap Découverte

Estas son las bandas que acompañarán este festival en Francia que se abre paso, en la larga opción de eventos de verano en Europa.

Carcass / Max et Iggor Cavalera “Return To Roots” / Pennywise / Abbath / Kadavar / Septicflesh / Mass Hysteria / Good Riddance / Face to Face / Nostromo / Ultra Vomit / Hatesphere / Der Weg Einer Freiheit / Teenage Bottlerocket / Pears / Get Dead / Not On Tour / Clowns / Stinky / Siberian Meat Grinder / Thundermother / Mars Red Sky / Deluge / Sidilarsen / Heavy Heart / Shut Up ! Twist Again ! / Terror Shark / Mekaora / Guillotine / Ten Years Too Late / Fatty & Shorty Ramone