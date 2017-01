WINTERSUN – Revela, temas, y concepto de “The Forest Seasons”

0

La semana pasada, los reyes finlandeses del epic melodic death, WINTERSUN, dieron a conocer el título de su tercer álbum de estudio “The Forest Seasons” que verá la luz del día en 2017 a través de Nuclear Blast.

La nueva versión será un álbum completo de 53 minutos con un nuevo concepto que el líder de la banda y maestro Jari Mäenpää ahora revela, junto con la lista de temas completa:

WINTERSUN – »The Forest Seasons«

1. Awaken From The Dark Slumber (Spring) 14:40

Part I The Dark Slumber

Part II The Awakening

2. The Forest That Weeps (Summer) 12:18

3. Eternal Darkness (Autumn) 14:08

Part I Haunting Darkness

Part II The Call of the Dark Dream

Part III Beyond the Infinite Universe

Part IV Death

4. Loneliness (Winter) 12:54

Total running time: 53:20

Sí, lo has adivinado! Este álbum es nuestra versión de ‘The Four Seasons’ de Vivaldi, pero no tiene nada que ver con Vivaldi musicalmente o con música clásica. ¡Es material original y sólido 100% Wintersun! Es algo nuevo y diferente. Digamos que tiene un tono un poco más oscuro en general …;)

La próxima semana sabrás cómo estamos lanzando nuestro nuevo álbum, así que mantente atento para más detalles. Haga clic en las notificaciones ON en todas nuestras páginas de Facebook, no querrá perderse las actualizaciones importantes de nuestro nuevo álbum! (Debido al límite de alcance del algoritmo de Facebook)