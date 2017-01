WINTERSUN – Nos revela el título de su nuevo álbum!

0

Hoy en día, los reyes finlandeses del epic melodic death, WINTERSUN, revelan el título de su tercer álbum de larga duración que viene en 2017 a través de Nuclear Blast:

»THE FOREST SEASONS«

“Esa es la gente correcta, te dejaremos reflexionando un poco sobre lo que significa este nombre”, comentaba su cantante, Jari Mäenpää. “La próxima semana vamos a lanzar la lista de canciones del álbum y todo se hará muy claro para usted! Prometido!”

La semana pasada, el maestro finlandés dio a conocer la primera información sobre el próximo álbum de estudio de la banda:

QUÉ ES”?

¡Es 2017 gente, y va a ser un gran año! ¿Tiempo para algunas noticias grandes de WINTERSUN? ¡Sí lo es!

Cuando dijimos que “ESTA HECHO”, no queríamos decir “Tiempo II”, pero queríamos decir un NUEVO ÁLBUM seguro! »Time II« no será el próximo álbum de WINTERSUN, por las razones que ya sabes de actualizaciones pasadas y entrevistas.

¿Así que qué es eso? ¡Es un NUEVO ÁLBUM y está 100% hecho! Y no, ese no es el nombre del álbum. Este álbum será algo nuevo y diferente, pero igualmente grande o tal vez incluso mejor en algunos aspectos. Más de 53 minutos de material sólido WINTERSUN (sin pistas de intro) y con un concepto asesino!

Este álbum será el tercer álbum de WINTERSUN . Lanzaremos el nombre de él pronto y otros detalles como la lista de pistas, etc. Vamos a empezar a juntar las piezas del rompecabezas para ustedes, cómo va a ser lanzado y qué pasará … Será Una experiencia totalmente nueva! Todo tendrá sentido para ustedes muy pronto!

Y este álbum no es lo único que hemos hecho! ¡De hecho sus mentes serán torturadas muy pronto! Eso es una garantía. Así que haga clic en las notificaciones ON en nuestra página de WINTERSUN, si no quiere perder el nuevo álbum!. ¡GRACIAS CHICOS!

– Wintersun

También como nuestras páginas personales para algunas actualizaciones adicionales y diversión:

Www.facebook.com/jariwintersun

Www.facebook.com/teemuwintersun

Www.facebook.com/jukkawintersun

Www.facebook.com/kaihahto96

Mientras tanto, puedes presenciar el regreso de la banda al escenario en los siguientes festivales:

07. – 10.06. S Sölvesborg – Sweden Rock Festival

30.06. – 02.07. FIN Helsinki – Tuska Open Air

11. – 13.08. P Vagos – Vagos Metal Fest

16. – 19.08. D Dinkelsbühl – Summer Breeze

18. – 19.08. SK Zvolenská Slatina – More Than Fest