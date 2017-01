WINTERSUN – Confirma un nuevo álbum de estudio!

0

El tiempo ha llegado. Los maestros de las melódicas sinfonías de la muerte finalmente regresan.

En 2017, casi cinco años después del lanzamiento de su creación Mind Time, WINTERSUN traerá nieve y tormentas a través de Europa de nuevo y anuncian la finalización de la grabación de su próximo tercer álbum de estudio.

En este disco sin título, los finlandeses junto con el escritor de canciones Jari Mäenpää rompen de nuevo los límites del metal y añaden un nuevo y majestuoso giro a la historia de la música. Esto es lo que se puede esperar para 2017, en las propias palabras de la banda – prepárate para el final de una larga espera y para … “it”:

QUÉ ES”?

¡Es 2017 gente, y va a ser un gran año! ¿Tiempo para algunas noticias grandes de WINTERSUN? ¡Sí lo es!

Cuando dijimos que “ESTA HECHO”, no queríamos decir “Tiempo II”, pero queríamos decir un NUEVO ÁLBUM seguro! »Time II« no será el próximo álbum de WINTERSUN, por las razones que ya sabes de actualizaciones pasadas y entrevistas.

¿Así que qué es eso? ¡Es un NUEVO ÁLBUM y está 100% hecho! Y no, ese no es el nombre del álbum. Este álbum será algo nuevo y diferente, pero igualmente grande o tal vez incluso mejor en algunos aspectos. Más de 53 minutos de material sólido WINTERSUN (sin pistas de intro) y con un concepto asesino!

Este álbum será el tercer álbum de WINTERSUN . Lanzaremos el nombre de él pronto y otros detalles como la lista de pistas, etc. Vamos a empezar a juntar las piezas del rompecabezas para ustedes, cómo va a ser lanzado y qué pasará … Será Una experiencia totalmente nueva! Todo tendrá sentido para ustedes muy pronto!

Y este álbum no es lo único que hemos hecho! ¡De hecho sus mentes serán torturadas muy pronto! Eso es una garantía. Así que haga clic en las notificaciones ON en nuestra página de WINTERSUN, si no quiere perder el nuevo álbum!. ¡GRACIAS CHICOS!

– Wintersun