Winter Days of Metal: Últimas bandas, running order y entradas de 1 día disponibles.

Hoy en día, su nuevo festival de invierno favorito, los Winter Days of Metal, anuncia las últimas bandas para su evento: Las adiciones finales son Tomcat, Minotauro, Youth Man, Trash Talk, Malignant Tumor y Serious Black! Todos ellos calentarán a los visitantes en Bohinj invernal.

Desafortunadamente Milking the Goat Machine no podrá estar en el festival. Aquí está la declaración oficial de la banda:

“Por razones imprevistas diferentes (vacaciones canceladas, razones familiares) no podremos tocar en el festival, lo intentamos todo para hacerlo posible, lo sentimos mucho y esperamos su comprensión”.

La buena noticia es que ya hay un reemplazo adecuado con Tumor Maligno.

Como los organizadores están sinceramente tratando de escuchar todas las solicitudes, ideas y deseos de los fans, los exigidos boletos de un día de festival están disponibles a partir de hoy. Usted puede comprar un boleto del festival de 1 día por un precio más que razonable de 29,00 EUR (+ comisión) aquí:

https://www.mhshop-online.com/c367/wdom-2017

Y las últimas noticias para hoy: ¡El orden de marcha para el WDoM está en línea! Tenga en cuenta que es de esperar que sólo los cambios menores en el orden de ejecución todavía son posibles! Compruébelo aquí:

http://www.winterdaysofmetal.com/Line_up