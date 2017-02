WHITNEY ROSE presentado su último trabajo “South Texas Suite”. Whitney Rose anuncia gira española en abril para presentar “South Texas Suite”, un EP publicado este 2017 que contiene seis canciones grabadas en los estudios propiedad de Dale Watson, Ameripolitan Studios en Austin, junto a un elenco de músicos extraordinarios como Redd Volkaert, ex guitarrista de Merle Haggard, Earl Poole Ball, ex pianista de Johnny Cash, Kevin Smith actual bajista de la banda de Willie Nelson, Tom Lewis actual batería de The Mavericks, además de Bryce Clark, James Shelton, Sophia Johnson, Erik Hokkanen y Michael Guerra.

Segunda visita de Whitney Rose a España, el año pasado participó en la tercera edición del Huercasa Country Festival presentando “Heartbreaker of the Year” como única actuación en nuestro país, segundo disco de la canadiense tras su debut en el 2012 con un excelente álbum homónimo, éste producido por Raul Malo, cantante de The Mavericks , grabado en Canadá y disco impregnado de escenas Country, Jazz, Pop y Honky Tonk reviviendo la memoria de Patsy Cline con canciones rodadas en esa dirección y con músico de acompañamiento como los Mavericks Jerry Dale McFadden, Jay Weaver y Paul Deakin, y el propio Raul Malo a los coros, Nichol Robertson, Burke Carroll y Jill Barber.

‘South Texas Suite’ es el reciente EP de la artista country más deseada tras el éxito de su disco anterior ‘Heartbreaker Of The Year’. Recién publicado el pasado 27 de enero, Whitney Rose viene a presentarlo a nuestro país con su banda al completo. ‘South Texas Suite’ tiene un toque de nostalgia, profundo romanticismo y desafío personal: Texas a través de los ojos y oídos de Whitney Rose.

Los últimos dos años han sido enormes para Whitney. En ese tiempo se ha convertido en una sensación intenacional, aupada como la artista country pop vintage del momento. La voz de Rose verbaliza vulnerabilidad y perspicacia- un contraste que impregna toda su música- con un resultado cautivador. ‘Heartbreaker Of The Year’ puso el nombre de Whitney Rose en todas las conversaciones en torno al futuro de la música Country y Americana. Su nuevo EP viene a demostrar que todo aquello no fue por casualidad.

4 abril en Barcelona, Rocksound

5 abril en Valencia, Loco Club

6 abril en Madrid, Café Berlín (Huercasa Nights)

7 abril en Bilbao, Satélite T

8 abril en el País Vasco, TBA