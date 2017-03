WEDNESDAY 13 – Revela nuevo vídeo y detalles de su nuevo álbum.

WEDNESDAY 13 – Su nuevo vídeo del tema; ‘What The Night Brings’, el primer tema de su nuevo álbum »Condolences«, y el primero con su nuevo sello, Nuclear Blast.

WEDNESDAY nos dice: “Estoy muy emocionado de desvelar el nuevo video de ‘What The Night Brings’, la primera canción de nuestro próximo álbum, ‘Condolences’, que arranca nuestro nuevo álbum y realmente da el tono para el resto , En el que trabajamos en el video con el director Matt Zane (SOCIETY ONE) y él realmente ayudó a traer un ambiente spooky. La canción me recuerda a una versión heavy metal del tema ‘The Nightmare Before Christmas’. Escenas extra, donde me visto como un demonio en un ritual! ¡Nunca sabía que cantar con colmillos sería tan difícil, pero lo hice funcionar! ”

»Condolencias« será lanzado el 2 de junio de 2017 a través de Nuclear Blast. El álbum fue producido, mezclado y masterizado por Chris “Zeuss” Harris (HATEBREED, ROB ZOMBIE). La obra de arte fue creada por Travis Smith (OPETH, KATATONIA, NEVERMORE).

»Condolences« track list:

01. Last Rites

02. What The Night Brings

03. Cadaverous

04. Blood Sick

05. Good Riddance

06. You Breathe, I Kill

07. Omen Amen

08. Cruel To You

09. Eulogy XIII

10. Prey For Me

11. Lonesome Road To Hell

12. Condolences

13. Death Infinity