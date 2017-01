We All Fall – Portada y videoclip de su nuevo EP

0

La banda madrileña We All Fall ha desvelado la portada de su nuevo EP Buried In Denial. La banda madrileñaha desvelado la portada de su nuevo EP

Este trabajo estará disponible para descarga el próximo 24 de enero.

Hasta entonces la banda ha estrenado el videoclip del single Buried In Denial que ha sido grabado en formato Live Studio en directo en su local de ensayo.

Este es el tracklist del EP que incluye dos canciones nuevas y dos versiones de clásicos del Heavy Metal:

1. Buried In Denial

2. Fed Up Of Bones

3. Children Of The Grave (Black Sabbath cover)

4. Wrathchild (Iron Maiden cover)