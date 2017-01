WARBRINGER: Realiza primer tema & Video para “Silhouettes”!

0

WARBRINGER definitivamente son una de las bandas más devastadoras en la escena hoy y hacen un triunfante paso adelante en su próximo disco, Woe of the Vanquished. El 31 de marzo, entregan su monumental 5to largo y el debut de Napalm Records. ¡No podemos esperar! ¿Puedes?

Para acortar el tiempo de espera WARBRINGER desencadena la primera pista de rasgar de ay de los vencidos hoy! La banda está más que orgullosa de lanzar la primera canción y video musical “Silhouettes”, dirigida por Orie McGinness (Enlighten Creative Studio) y producida por Shan Dan Horen (Shadow Born Group).

Echa un vistazo al estreno de videoclip al final de la nota!

John Kevill da una idea más profunda de la primera canción “Silhouettes”:

Esta canción, el abrelatas del álbum, es un número ardiente e intenso; Queríamos que el álbum se abriera con pura aniquilación. Tenía la letra en mi cabeza y el riff frenético bajo el verso desde el principio de 2014, y estoy muy contento de que exista como una canción completa ahora.

La idea de la canción provino de un detalle particularmente escalofriante encontrado en Hiroshima y Nagasaki; Cuando las bombas atómicas se fueron de las sombras de las personas cuyos cuerpos fueron vaporizados aún quedan quemadas en las paredes y en el suelo donde alguna vez estuvieron. Para mí, esto es horrible. Pensé: “¿Y si las almas de esos muertos permanecen atrapados en las sombras?” Quería tener la canción escrita de un futuro donde la civilización ha fallado, la Tierra está en ruinas y los pocos supervivientes restantes viven una existencia horrible. Los incontables millones de sombras de este futuro, quemados en piedra, nos miran en el tiempo presente y nos juzgan por provocar el apocalipsis que, aunque lo vimos venir, no hicimos nada por evitar.

De la manera que lo veo, continuamos financiando el armamento que sigue volviéndose cada vez más devastador (busque “satan-2” si usted piensa que este tema es una reliquia), y el liderazgo parece estar en una fuerte tendencia a la baja también. No los ingredientes para un resultado positivo. Recuerde, sólo toma un error, una vez, y todo lo que todo el mundo ha construido, escrito, pintado, toda la música, toda la cultura, cada onza de logro humano se ha ido, en un solo flash cegador. Nos guste o no, este es el mundo en que vivimos hoy, y entrando en 2017 el equilibrio delicado y se inclina cada vez más.

Así que, Feliz Año Nuevo. Disfruta el tiempo que nos queda, y puta thrash. ¡Ay de los vencidos!

¡Somos fantasmas!

Woe of the Vanquished ha sido cuidadosamente elaborado durante un período de tiempo, y el álbum fue producido y mezclado por Mike Plottnikoff (Fear Factory, In Flames), masterizado por Howie Weinberg (Slayer, Pantera) con la portada del estimado Andreas Marschall (Sodoma , Guardián Ciego, Obituario).

¡Ay de los vencidos!

– Edición regular de Jewel Case

– 1LP Gatefold Edition (edición en negro y otras ediciones de color)

– Super Deluxe Caja de Madera Warchest Edition (CD, exclusiva de 2 pistas 7 “, bandera, logotipo de la banda de perros) sólo disponible a través de las tiendas Napalm Records en los EE.UU. y Europa – estrictamente limitado a 500 copias!

Full track listing:

1 Silhouettes

2 Woe to the Vanquished

3 Remain Violent

4 Shellfire

5 Descending Blade

6 Spectral Asylum

7 Divinity of Flesh

8 When the Guns Fell Silent

Bonus 7” Single track listing:

1 Evil Dead (Death Cover featuring Chris Monroy of Skeletal Remains)

2 Arc Lite (Coroner Cover featuring Jadran ‘Conan’ Gonzalez of Exmortus)