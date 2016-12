WACKEN 2017 – La gran final para el calendario de Wacken X-Mas

0

Esta tradición de Navidad es sin duda un punto culminante para los fans de metal: el Adviento W: O: A®

Calendario trae nuevas bandas para el próximo festival a los metaleros.

Este año El calendario incluyó a cerca de 60 artistas de noticias para el Wacken Open Air 2017. Algunos de ellos son: Alice Cooper, Marilyn Manson y Megadeth.

Wacken, 24 de diciembre de 2016 – Navidad pesada del promotor de la Wacken al aire libre! Como cada año celebraban la Navidad con su propia Advents calendar con nuevas bandas para el próximo festival detrás de cada puerta. El paquete de banda más grande fue anunciado en Nochebuena.

Hoy fueron tres resaltes de metal y otra gran sorpresa bajo el W: O: A® Árbol de Navidad: en primer lugar Alice Cooper subirá al escenario en Wacken con su oneof-king Espectáculo de rock

La siguiente confirmación para 2017 fue una de las “Cuatro Grandes” del Thrash metal: Megadeth que regresará después de su célebre debut en 2014.

Además, el paquete X-Mas incluía speed metal en forma de Flotsam y

Jetsam y la información sobre otro anuncio de una banda el 1 de enero, 2017.

Pero el calendario del Adviento de Wacken no sería el calendario más duro del Adviento de metal, Si no tuvieron nuevas confirmaciones de banda durante todo el mes de diciembre. Por lo tanto, un recién llegado Wacken fue anunciado el día de San Nicolás: Marilyn Manson estará en el mayor festival de heavy metal por primera vez el próximo año ylos Metalheads podrán esperar escuchar algunas canciones de su nuevo álbum. Otro

gran estreno de Wacken será con la banda Status Quo. La leyenda británica del rock es una de las bandas de rock más exitosas con éxitos como “In The Army Now” y “Rockin ‘All Over The World” que seguramente tienen en la tienda para su show en el Wacken.

Otra banda de metal será el show de Grave Digger que fue publicado en el Cuarto día: los reyes alemanes del Heavy Metal interpretarán lo mejor de sus Álbumes medievales “Tunes of War“, “Knights of the Cross“ and “Excalibur“. El espectáculo Incluirá un espectacular escenario y destacados invitados.

Para aquellos que no quieren perderse elfestival de metal más grande del mundo: obtenga su boleto en www.metaltix.com. El festival regular de 3 días.

El billete es de 220 € más gastos de envío y gastos de sistema