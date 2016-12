WACKEN 2017 – Calendario de Wacken X-Mas – Cuatro bandas tras la puerta 23!

0

La línea de llegada está a la vista, es hora de acelerar! Y lo hacemos con la ayuda de cuatro actos de los géneros de Hard Rock, Progressive, Thrash y Metal Alternativo.

Status quo

Una de las grandes leyendas de la música rock! La banda británica fue fundada en 1962 y ganó una enorme reputación en las últimas décadas. Junto a sus propios éxitos como Whatever You Want, también son bien conocidos por sus versiones de portada como Rockin ‘All Over The World y, por supuesto, en The Army Now. La banda hará su debut Wacken el año que viene – bienvenido!

Katatonia

La banda sueca Katatonia nunca ha tocado en Wacken también, nunca funcionó hasta ahora. ¡Pero en 2017 sucederá! Los miembros de la banda son conocidos por cambiar su estilo de música de forma permanente y entregan temas para todos los fans de Death, Doom y Progressive Metal / Rock. A principios de este año lanzaron su décimo álbum de estudio que puede ser clasificado como Rock progresivo la mayor parte del tiempo.

Sacred Reich

American thrashers Sacred Reich jugará su tercer W: O: A:, con un gran espectáculo el próximo año! La banda es conocida por sus letras políticas y sociocríticas. Canciones como Independence pertenecen a la lista de clásicos del género y se pueden utilizar fácilmente para iniciar una fiesta – o un motín por un mundo mejor.

Hello-O-Matic

¡Otro nombre para nuestro Wasteland-Stage! La banda de Metal Alternativo Alemán fue fundada en 2013 y trabaja con elementos de Metal Industrial, Country, Rock `n’Roll y Hard Rock. Lanzaron su álbum de debut autotitulado en 2015.