VOA 2017 – 4, 5 e 6 de Agosto – Quinta da Marialva (Corroios)

Con un regreso programado para el Parque Urbano de la Quinta de Marialva los días 4, 5 y 6 de agosto, VOA – HEAVY ROCK FESTIVAL añade cinco nombres más a una alineación que, como se anunció en diciembre pasado, ya cuenta con la presencia de los estadounidenses TRIVIUM, DEATH ANGEL y OBITUARY, los finlandeses INSOMNIUM, los españoles KILLUS y el portugués TERROR EMPIRE. Solidificando el concepto de la diversidad que siempre ha dominado el evento, en el escenario también estarán los finlándeses APOCALYPTICA, que vuelve a Portugal esta vez para celebrar, con mucha aplomo, el 20 aniversario del aclamado álbum de debut, «Plays Metallica By Cuatro violonchelos »; Los holandeses, EPICA que, después de dos emocionantes shows de hace tres años, aprovechará la oportunidad para mostrar en directo toda la fuerza de su último álbum, «The Holographic Principle»; Y los estadounidenses THE DILLINGER ESCAPE PLAN , están de gira por el mundo para despedirse de su vasta legión de aficionados antes de poner fin a una brillante carrera. Para reforzar la presencia ibérica en la alineación, los españoles CHILDRAIN y el portugués COLOSSO prometen confirmar el excelente estado de la música clandestina en la Península Ibérica.

Para el primer año, y aprovechando el ahora evento de 3 días, VOA – HEAVY ROCK FESTIVAL tendrá una segunda etapa comisariada por la revista LOUD! – del rock al death / black metal, y todos los géneros y subgéneros de la música pesada y extrema, la publicación mensual más antigua dedicada a los sonidos fuertes en territorio nacional pretende hacer de este espacio un espectáculo de lo mejor que se ha hecho En Portugal en los últimos años.

Cuando aparecieron en 1996, los finlándeses APOCALYPTICA fueron la verdadera anomalía. Si no es un proyecto impensable, un concepto algo inusual para la gran mayoría de la audiencia a la que apuntan. Lo más extraño es que antes de Eicca Toppinen, Max Lilja, Antero Manninen y Paavo Lotjonen, cuatro jóvenes rockeros y violonchelistas con antecedentes académicos, nadie tuvo la brillante idea de hacer algo así. Se sabe que el heavy metal y la música clásica siempre han tenido más en común que los amantes de la música normal como admitir, así que … la idea de ver a cuatro músicos clásicos haciendo covers de melodías de heavy metal tenía sentido. Comenzaron tocando los originales de Metallica y, con el álbum de debut “Plays Metallica By Four Cellos”, encantaron a audiencias de todo el mundo con sus propias interpretaciones de éxitos como «Enter Sandman», «Master of Puppets» y «The Unforgiven». A pesar de haber transcurrido más de dos décadas, los músicos ampliaron su repertorio a material de Sepultura, Pantera y Faith No More, entre otros, empezaron a componer sus propios originales, cambiaron la formación y, en álbumes como «Reflections» «Worlds Collide »o« 7th Symphony », iniciaron colaboraciones con músicos muy respetados como Dave Lombardo, Til Lindemann y Joe Duplantier, de Slayer, Rammstein y Gojira, respectivamente. A lo largo del camino, al desarrollar una identidad mucho más allá de la “banda de cubiertas” glorificada por el exotismo, también lograron establecerse como un fenómeno de masas, llegando a las listas de ventas y marcando su presencia en las etapas de las grandes fiestas. El último disco del grupo se llama “Shadowmaker” y fue lanzado hace dos años, pero en 2017 los músicos volverán a descubrir sus raíces con una gira por el 20 aniversario de “Plays Metallica By Four Cellos”, que incluye el debut de VOA.

Casi dos décadas después de dar los primeros pasos por la mano del guitarrista y mentor Mark Jansen, poco después de haber abandonado el también muy aplaudido After Forever, la popularidad de EPICA no parece estar disminuyendo. No sólo porque están tan influenciados por el rock como por la tendencia sinfónica del heavy metal, sino también por la pasión que Jansen tiene por las épicas bandas sonoras compuestas por artistas como Danny Elfman y Hans Zimmer, Cuya formación se completa hoy con la carismática y talentosa Simone Simons en la voz, Issac Delahaye a la guitarra, Coen Janssen en los teclados, Rob Van Der Loo en el bajo y Arien Van Weesenbeck en la batería – grabaron una serie de álbumes irreprochables, desde el debut «La Agonía Fantasma» hasta el más reciente «El Principio Holográfico», del año pasado, que les ha valido las críticas de la prensa y de los aficionados. Tomando un lugar prominente en las listas de ventas de países como Alemania, Francia, Austria, Suiza, Finlandia, Bélgica e incluso Portugal, son hoy en día estandarte incontestable del fenómeno de la metáfora femenina, en este caso un híbrido potente e inmersivo Thrash / death y metal sinfónico heavy / power. Una sugerencia excepcional de que, en una tendencia dominada por exuberantes voces femeninas y sonidos orquestales, ha demostrado saber exactamente cómo progresar y evolucionar abandonando clichés.

Caos. Confusión. Ruido. Disonancia. Matemáticas. Peligro. Eso es lo que hay que decir al mencionar el icónico THE DILLINGER ESCAPE PLAN, una de las bandas pesadas más innovadoras y desafiantes en el tramo final del siglo XX. Construido de fibra punk / hardcore, adrenalina y bendecido con la arrogancia de muy jóvenes pero expertos instrumentistas, que tocan notas, solos y ritmos a la velocidad de la luz, el quinteto de Nueva Jersey fue desde muy temprano considerado una propuesta inusual con un explosivo Mezcla de post-hardcore, metal, arreglos alucinantes y pausas rítmicas más en línea con el jazz libre que con cualquier categoría de rock. A pesar de tener en bandas como las verdaderas almas gemelas Converge, Cave In o Botch, fueron las primeras en llegar a un público más amplio gracias a un contrato con Relapse y, tras el lanzamiento de bombas como Under the Running Board y Calculating Infinity », El metro nunca más fue el mismo. En una época no había ninguna metrópolis europea que no tuviera por lo menos un clon de la máquina de demolición formada por Ben Weinman y compañía. Tal vez por eso, desde el momento en que colaboraron con el camaleón Mike Patton en el EP «Irony is a Dead Scene» y dieron la bienvenida a Greg Puciato como vocalista permanente en «Miss Machine», nunca cambiaron su música. Álbumes como «Ire Works», «Option Paralysis» o «Uno de nosotros es el asesino» les mostraron explotando toda la elasticidad de su sonido y, entre varios incidentes y algunos cambios de alineación, los cimentó como uno de los más respetados -MySpace generación bandas pesadas. Sorpresa sorpresa, en 2016 decidieron anunciar el final de su ruta, pero no antes de lanzar la explosiva «Disociación» y embarcarse en una gira de despedida por el mundo. Portugal, esta vez, no quedará fuera.

Este cuarteto explosivo se unió hace una década en la ciudad de Vila-Real en Valencia, España, formándose en Vitoria-Gasteiz en 2008, CHILDRAIN es un joven quinteto que toca un estilo metal moderno, cuyas influencias van desde los primeros álbumes de Metallica hasta Cordero de Dios, combinando estas referencias con una clara devoción al hardcore melódico de los años 90. Ellos surgieron en la escena en 2009 con su primera grabación en estudio, un EP titulado «El lugar entre el infierno y el cielo», ahora totalmente agotado. Dos años y muchos espectáculos más tarde, finalmente lanzaron lo que sería su debut LP, “Life Show”. Revelando una fuerte ética de trabajo y una identidad única, los dos álbumes fueron recibidos con mucho elogio de la prensa y, a lo largo de su corta pero muy prometedora carrera, el quinteto formado por Iñi en voces, Iker y Álvaro en guitarras, Rodri en bajo y Mikel En la batería, compartió escenarios con bandas como Napalm Death o Hatebreed, y se perciben como una de las propuestas más emocionantes que salen de España. Luego vinieron los tercer y cuarto álbumes, “A Fairy Tale for the Dissent” y “Matheria”, en 2013 y 2015, respectivamente, con la banda cimentando su aparentemente imparable ascenso en el movimiento clandestino español.

COLOSSO es una banda progresiva de death metal y comenzó a tomar forma, en la ciudad de Oporto, como un proyecto en solitario de Max Tomé que, desde el principio, determinó el concepto que iba a ser explorado – música intensa sin fronteras estilísticas o filosofías específicas. En 2011, Max invitó al francés Dirk Verbeuren (anteriormente Scarve and Soilwork, actualmente en Megadeth) a grabar las partes de batería para el debut “Abrasive Peace”, grabándose todos los demás instrumentos y voces. Sin embargo, el multiinstrumentista ya se había puesto en contacto con Marcelo Aires, antes Oblique Rain, que eventualmente ocuparía la posición detrás de los tambores como un elemento permanente. La primera formación de la banda estaría completa unos meses más tarde, con André Lourenço en el bajo. Con la química entre el trio creciendo, desafortunadamente la banda fue incapaz de tocar en vivo en el lanzamiento de “Abrasive Peace”, en marzo de 2012; Lo que hicieron fue concentrarse en la composición del EP «Thallium» y durante el proceso de grabación António Carvalho aceptó la invitación para integrar el proyecto a la guitarra. Con esta formación ampliada, finalmente se centraron en conciertos para gran parte de 2013. Durante el año siguiente, tras el lanzamiento del doble single «Foregone Semblances», André Macedo se une al grupo en voces y, antes de fin de año , Comenzaron a componer el tercer álbum, que sería lanzado con el título «Obnoxious» el 9 de septiembre de 2016.

Precio de las entradas: 65 euros (pase de tres días) y 35 euros (billete diario).

