VICTOR GARCÍA (WARCRY) – Responde a la invitación de AVALANCH

Si hace unas semanas, cuando se confirmaba la vuelta a los escenarios de Avalanch para una gira de celebración del XV Aniversario de El Ángel Caído, Alberto Rionda tendía la mano a los antigüos componentes para una reunión -aún no se sabía la formación que iba a hacer la gira-, hoy es Victor García, cantante de ese disco y ex-componente de la formación asturiana, el que ha respondido a través de un comunicado, colgado en el Facebook de la banda:

“GRACIAS, PERO NO



Hola amigos:

Recientemente se me hizo una invitación pública, así como también de forma personal, para participar en la próxima gira de Avalanch.



Por las fechas en las que me contactaron (época prenavideña) y porque estaba bastante atareado con el próximo disco de Warcry (y sigo), pensé en ponerme personalmente en contacto en cuanto retomara el ritmo normal, pero viendo el cariz que iban tomando las noticias que iban saliendo, me mantuve al margen hasta ver cómo se iba desarrollando todo finalmente.



He ido observando lo que se iba haciendo, a quién se invitaba relacionado con Avalanch (excompañeros o excomponentes), la “nueva” formación, crowdfunding, conciertos, planes, etc., etc….



Ahora, en una nota informativa enviada a medios de comunicación anunciando un concierto que se realizará en Madrid se incluye el siguiente texto: “… en un concierto que contará con una duración extendida, invitados (ndr.: nadie sabe nada aún de Víctor García, cantante de WARCRY y que fue el cantante en el álbum, aunque se le ha invitado públicamente), una gran producción de escenario…”, y ante las dudas que se puedan generar por ese texto, y con una decisión ya tomada, os puedo decir que NO participaré en ninguna actuación del grupo Avalanch, ya que considero que la idea que se “vendió” en un primer momento, que era una posible reunión de los componentes originales del disco que motiva la gira, está muy alejada de lo que se está haciendo realmente.



Aun así, aprovecho para desearles la mayor de las suertes en esta nueva andadura.



Víctor García



Warcry“