U2: The Joshua Tree Tour 2017 pasará por Barcelona en julio

0

“El título corresponde a un disco que se preocupa por la resiliencia frente a la desolación social y política. The Joshua Tree es una respuesta de lo más apropiada a estos tiempos, y la imagen más desoladora que U2 ha dibujado hasta el momento: una imagen de esperanzas arrasadas, violencia sin sentido y angustia. Una música de gran tristeza pero también de indescriptible compasión, aceptación y calma” . Rolling Stone, 1987.

Live Nation y Doctor Music anuncian el regreso de U2 a una selección de estadios con U2: THE JOSHUA TREE TOUR 2017, para conmemorar el 30 aniversario del legendario quinto álbum de la banda. En cada uno de los shows el grupo interpretará todas las canciones de The Joshua Tree, acompañado por alguno de los invitados especiales que formarán parte de esta gira, como es el caso de Mumford & Sons, OneRepublic o The Lumineers en Norteamérica y Noel Gallagher’s High Flying Birds en Europa. Las fechas se detallan al final del comunicado de prensa.

U2 actuará en el Estadio Olímpico de Barcelona el próximo 18 de julio. Este será el único concierto que la banda dará en nuestro país dentro de la gira U2: THE JOSHUA TREE TOUR 2017. Las entradas saldrán a la venta el próximo lunes 16 de enero a las 10:00 de la mañana en www.livenation.es, www.doctormusic.com y www.ticketmaster.es

The Joshua Tree, que se puso a la venta en todo el mundo el 9 de marzo de 1987 y en el que se incluyeron singles como ‘With or Without You‘, ‘I Still Havent Found What Im Looking For‘ y ‘Where The Streets Have No Name‘, fue el primer álbum de U2 que alcanzó el número 1 en las listas de Estados Unidos así como en una multitud de países, incluidos Reino Unido e Irlanda. Con más de 25 millones de copias vendidas, catapultó a la fama a Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr, que “pasaron de ser héroes a súper estrellas”, en palabras de Rolling Stone. Ese mismo año fueron portada de la revista Time con la etiqueta “Rockest Hottest Ticket“, en un momento clave para un grupo que veía cómo pasaba de llenar arenas a estadios para responder a la demanda internacional, convirtiéndose en una de las bandas que ofrecía y ofrece uno de los directos más espectaculares del mundo. En los doce meses que siguieron, U2 volvía a experimentar importantes hitos, como aquel recordado vídeo ganador de un premio Grammy en el que la banda interrumpía el tráfico actuando en el tejado de una licorería de Los Ángeles o el primer premio BRIT AWARD, que se sumaría a los dos Grammy(entre ellos, el de “Mejor álbum del año”), que serían los primeros de los 22 que ha recibido a lo largo de su carrera, haciendo de U2 uno de los grupos de rock más galardonados en la historia de estos premios.

El quinto álbum de estudio de U2, The Joshua Tree, fue producido por Brian Eno y Daniel Lanois, e incluye una imagen gráfica, ya icónica, que supuso el reconocimiento de la carrera del fotógrafo y director Anton Corbijn. La grabación se realizó en Dublín, entre los Windmill Lane y Danesmoate, la casa que acabó convirtiéndose en el propio hogar del bajista, Adam Clayton.

“Es como si se hubiese cerrado un ciclo completo desde que escribimos las canciones de The Joshua Tree, con toda esta agitación mundial, los movimientos de extrema derecha y algunos derechos humanos fundamentales en peligro. Así que decidimos poner en marcha esta gira, queríamos celebrar este quinto álbum ya que las canciones parecen ser de total relevancia en los tiempos que vivimos. Estamos deseando que llegue el momento”– The Edge.

“Hace poco volví a escuchar The Joshua Tree por primera vez en casi treinta años y es bastante similar a una ópera. Hay una gran cantidad de emociones que parecen extrañamente actuales, como el amor, la pérdida, los sueños rotos, la búsqueda del olvido, las divergencias…. He cantado mucho algunas de estas canciones pero nunca todas ellas. Estoy dispuesto a entregarme del todo, si nuestro público está tan emocionado como nosotros, será una noche increíble“. – Bono

“¡Vamos a tocar en algunos conciertos con U2! Es el 30 aniversario de The Joshua Tree- uno de los álbumes más importantes de la historia para nosotros y que sin duda merece una buena celebración. Es un disco que hizo mucho por nosotros cuando lo descubrimos y si hay alguno que haya superado la prueba del paso del tiempo, es éste. Así que cuando nos llamaron para invitarnos a actuar en algunos de los shows nos pareció un gran honor y por supuesto aceptamos. Van a ser unas noches muy grandes” – Mumford & Sons.

“Me acuerdo perfectamente de estar cantando One en los bares de Nueva York hace unos 10 años, con Jer a la batería. Desde entonces han cambiado muchas cosas pero aun así, NUNCA hubiese pensado que iba a tener la oportunidad de cantar con una banda tan legendaria las canciones de un álbum tan mítico, The Joshua Tree. Las canciones son tan atemporales y trascendentes que es imposible imaginar un tiempo en el que no existieran. Esa forma de componer ha sido siempre para nosotros la verdadera cima, crear canciones que trasciendan las generaciones.“- Wesley Schultz, The Lumineers.



“The Joshua Tree es el primer álbum que escuché de U2, ya que se lanzó en el momento justo en el que comenzaba mi romance con la música, siendo un adolescente… Es el álbum que me hizo querer escribir canciones y formar una banda. Unirnos a ellos en esta gira va a ser una experiencia inolvidable y hará que sienta que mi lista de objetivos vitales está ya completa“- Ryan Tedder, One Republic.

“Va a ser un placer y todo un honor tener un lugar para mí en lo que sigue siendo uno de los mejores directos del mundo“. – Noel Gallagher.

Tras el tour iNNOCENCE + eXPERIENCE de 2015, U2: THE JOSHUA TREE TOUR 2017 supondrá la vuelta del grupo a los estadios desde los años 2009-2011, cuando tuvo lugar el U2 360º Tour, la gira de mayor éxito de la historia a la que asistieron más de 7,3 millones de fans en todo el mundo.

U2: THE JOSHUA TREE TOUR 2017 comenzará el próximo 12 de mayo en Vancouver y recorrerá diversas ciudades de Norteamérica y Europa, e incluye a U2 como cabeza de cartel de un festival americano – elBonnaroo Music & Arts Festival – este verano, así como el concierto de Dublins Croke Park en su ciudad natal el 22 de julio.

Las entradas para U2:THE JOSHUA TREE TOUR 2017 se pondrán a la venta el lunes 16 de enero en Europa, Irlanda y Reino Unido, y el martes 17 de enero en Estados Unidos y Canadá. Como es habitual, habrá una preventa para los usuarios registrados en U2.com desde el miércoles 11 de enero (9:00h) hasta el viernes 13 de enero (17:00h). Las entradas serán generales para pista y reservadas para las gradas. Habrá un límite de 4 entradas por usuario registrado y 6 en la venta al público.

La venta general de entradas estará disponible en www.livenation.es, www.doctormusic.com y www.ticketmaster.es

U2: THE JOSHUA TREE TOUR es una producción de Live Nation Global Touring. UPS es el proveedor oficial de logística para la gira.

FECHAS DEL TOUR EN NORTEAMÉRICA: GRUPO INVITADO: 12 de mayo Vancouver BC Place Mumford & Sons 14 de mayo Seattle CenturyLink Field Mumford & Sons 17 de mayo Santa Clara Levi’s Stadium Mumford & Sons 20 de mayo Los Ángeles Rose Bowl The Lumineers 24 de mayo Houston NRG Stadium The Lumineers 26 de mayo Dallas AT&T Stadium The Lumineers 3 de junio Chicago Soldier Field The Lumineers 7 de junio Pittsburgh Heinz Field The Lumineers 8-11 de junio Manchester Bonnaroo Festival 11 de junio Miami Hard Rock Stadium OneRepublic 14 de junio Tampa Raymond James Stadium OneRepublic 18 de junio Filadelfia Lincoln Financial Field The Lumineers 20 de junio Washington DC FedExField The Lumineers 23 de junio Toronto Rogers Centre The Lumineers 25 de junio Boston Gillette Stadium The Lumineers 28 de junio East Rutherford,NJ MetLife Stadium The Lumineers 1 de julio Cleveland FirstEnergy Stadium OneRepublic FECHAS EUROPEAS DEL TOUR GRUPO INVITADO: 8 de julio Londres Twickenham Noel Gallagher’s High Flying Birds 12 de julio Berlín Olympic Stadium Noel Gallagher’s High Flying Birds 15 de julio Roma Olympic Stadium Noel Gallagher’s High Flying Birds 18 de julio Barcelona Estadi Olímpic Noel Gallagher’s High Flying Birds 22 de julio Dublín Croke Park Noel Gallagher’s High Flying Birds 25 de julio París Stade de France Noel Gallagher’s High Flying Birds 29 de julio Amsterdam Amsterdam Arena Noel Gallagher’s High Flying Birds 1 de agosto Bruselas Stade Roi Baudouin Noel Gallagher’s High Flying Birds

