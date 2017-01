¡Todo listo para Exile, el nuevo álbum de Human Ashtray!

0

Blood Fire Death y No Humano Records unen fuerzas para publicar Exile, el tercer disco de Human Ashtray tras cinco años de silencio. Grabado, mezclado y masterizado en los Trempol Studios por Xevi Alegre, guitarrista de la formación, su nuevo trallazo saldrá a la calle el próximo viernes 27 de enero. Se trata de un lanzamiento en CD especialmente cuidado, editado en elegante formato digibook A5 con libreto de 8 páginas.

Exile supone una reafirmación de las convicciones musicales de estos catalanes, quienes siguen explorando ese death metal que se sitúa en la frontera con el brutal death, aunque sin renegar nunca de esas velocidades de vértigo que tan bien les definen, así como esos riffs altamente técnicos que ya son marca de la casa. Si te gustan Aborted, The Black Dahlia Murder, Hatesphere o Defleshed, Human Ashtray tienen un nuevo bombazo que hacerte estallar en la cara. A continuación os dejamos con el listado final de temas y la portada de Exile:

1. Rbmk-1000

2. The Last Lines Of Exile

3. Bacteriological Warfare

4. Seeking The Strength

5. Post Mortem Nihil Est

6. The Purest Of All Evil

7. Death Is Certain, Life No

No Humano Records ha activado el pre-order de Exile, así que ya puedes hacerte con tu copia por sólo 8 euros más gastos de envío: https://www.facebook.com/events/829537597185954

Facebook: www.facebook.com/Human-Ashtray-197397926952966

Twitter: https://twitter.com/HumanAshtraybnd

Bandcamp: https://humanashtray.bandcamp.com

Bigcartel: http://humanashtraymerchstore.bigcartel.com